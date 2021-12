Las conversaciones pendientes entre Manolo Gaspar y Antonio Cordón.

No cunde el pánico en el Málaga CF, donde su dirección deportiva, en manos de Manolo Gaspar, sigue con el plan establecido pese al anuncio de sanción por parte de la FIFA por una cantidad que el conjunto costasoleño le adeuda al guardameta turco Cenk Gönen. Algo menos de un millón de euros que, de concretarse la sanción, impediría a los costasoleños fichar hasta el verano de 2023.

En Martiricos, sin embargo, están tranquilos, asegurando fuentes cercanas al club que harán frente al pago con el dinero de CVC y que luego iniciarán la reclamación pertinente. Es decir, primero evitarán que la sanción pueda ir a mayores tanto en lo económico como en lo deportivo y luego comenzarán un proceso para recuperar parte de lo abonado, al no estar de acuerdo del todo con la misma.

Manolo Gaspar, por tanto, seguirá a lo suyo, rastreando talento y buscando posibles refuerzos con los que apuntalar este mes de enero al plantel dirigido por José Alberto López. La delantera y el centro del campo son dos de las líneas a la que mayor prioridad se da en la Costa del Sol, aunque no se descartan refuerzos en otras líneas si el mercado lo permite y la situación lo obliga. No hay que olvidar que es el Málaga CF uno de los equipos de Segunda división a los que menos están respetando las lesiones desde que comenzó la temporada. Y eso, en una competición tan exigente como la Categoría de Plata, en la que además se opta a unos 'play off' en los que luchar por el ascenso, se nota.

Pero no sólo planifica Manolo Gaspar pensando en enero, sino también con miras al verano. Tanto si el Málaga sigue en Segunda como si consigue el ansiado ascenso a Primera división. Algo que a día de hoy se antoja sólo posible si cambia su dinámica a domicilio. Y para ello, quizá, también son necesarios refuerzos en enero. Es decir, la pescadilla que se muerde la cola.

En toda esa vorágine, el director deportivo del Málaga CF, Manolo Gaspar, tiene más de una conversación pendiente con su homólogo en el Betis, Antonio Cordón. Y es que son varios los frentes que unen a blanquiazules y heliopolitanos a corto y medio plazo.

La cantera del Betis, un caladero para Manolo Gaspar

Por un lado, la propia labor de Manolo Gaspar, a quien ya se le ha podido ver por los campos de Segunda división rastreando rendimiento inmediato y por los de Primera división RFEF en búsqueda del talento futuro. Para ello, la cantera del Betis, al igual que la del Sevilla FC o la del Granada, son caladeros habituales de la dirección deportiva malaguista. Varios son los ejemplos de jóvenes futbolistas de la actual plantilla del Málaga CF que se han formado en algunas de esas canteras o que han pasado por dichos clubes. Véase el caso de Genaro, formado en el Sevilla FC, o Isma Gutiérrez, entre otros.

Dani Martín, cedido por el Betis

Otro de los frentes que estrecha la relación entre Málaga CF y Real Betis Balompié es la presencia del arquero Dani Martín en la disciplina blanquiazul. Tras llegar cedido el pasado verano, se ha convertido en titularísimo bajo palos ante los ojos de José Alberto López. Pese a ello, sus actuaciones en la portería malaguista tampoco se han destacado por salvar partidos o dar puntos. Ha alternado buenas paradas con otras participaciones menos brillantes, aunque ha conseguido su objetivo para este curso: asentarse en una portería. Su vuelta al Betis, especialmente si Claudio Bravo acaba renovando por una temporada más, se antoja complicada, por lo que no sería descabellado que quisiera seguir en Málaga. En el club, especialmente el técnico José Alberto, están contentos con él, aunque no existe opción de compra. De darse la situación, tocaría volver a hablar en verano.

La opción de compra sobre el 'bético' Isma Gutiérrez

La presencia del canterano bético Isma Gutiérrez en la disciplina blanquiazul también tiene mucho que ver con el Betis. Aunque llegó cedido en verano procedente del Atlético Madrid, el 50% del futbolista sigue perteneciendo al conjunto colchonero, que pagó un millón de euros por ello. El Málaga dispone de una opción de compra sobre el futbolista por la mitad de lo que pagó el Atlético, por lo que le tocará hablar con el Betis de acabar acometiéndola. Por ahora, Ismael no ha contado demasiado para José Alberto, por lo que a día de hoy en el club no se lo plantean.

Paulino, seguido por el Betis

El extremo cántabro Paulino de la Fuente se ha convertido en una de las verdaderas revelaciones del Málaga 21/22. Tras aterrizar en Martiricos el pasado verano, suma cuatro goles y una asistencia en 19 partidos, por lo que ha llamado ya la atención de clubes como el Espanyol y el Betis. Aunque dispone de una cláusula a la baja que le permitiría salir en enero a un club superior, su intención y la de su entorno es que siga creciendo como hasta la fecha en La Rosaleda.