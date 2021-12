Pellegrini confirma una baja, un alta y avisa: "No quiero relajación"

No se juega nada, salvo el premio que la UEFA otorga por ganar, pero Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis, no quiere ni oír hablar de relajación, ni tampoco de pensar en la Real Sociedad. Ante el Celtic quiere ver al mismo Betis motivado que asaltó el Camp Nou o que suma cinco triunfos consecutivos en todas las competiciones.

"Vamos con la responsabilidad de terminar el grupo lo mejor posible. Siempre es improtante ganar por la dinamica, por rendimientos individuales... No es el partido que decidirá la clasificación, que sería una tensión distinta, pero hay que ir con la mentalidad de los últimos partidos", aseguraba el entrenador verdiblanco, quien confirmaba la baja de Bravo, al que no piensa forzar, y el alta de Martín Montoya.

"Claudio Bravo no todavía no se ha integrando ni ha hecho fútbol. La próxima semana esperamos contar con él al cien por cien. Martín (Montoya) sí está en la lista de citados. Ha trabajado poco con nosotros, pero sí está", afirmaba el preparador chileno.

El técnico del Real Betis insistió en todo momento en el mensaje a sus jugadores de que no debían afrontar este duelo ante el Celtic de Glasgow como si todo estuviera hecho. "Es una mentalidad que deben tenerla todos los equipos independientemente de quien juegue y contra quien jueguen. Deben tener el orgullo y ganas de ganar y tiene que demostrarse en cada uno de los partidos. Eespero que mañana lo demuestre", advertía, al tiempo que tranquilizaba al beticismo con que tanto él como los jugadores son consciente de lo que puede significar una bajada de tensión: "El plantel es muy consciente que ganar o perder son dos o tres balones que se juegan distinto. Veo al equipo involucrado y bien en los dos campeonatos. Espero no verla mañana ni el domingo pensado en lo que hicimos para atrás. Hay que repetir lo que vinimos haciendo y seguir así hasta el final de la temporada a ver lo que nos da".

Y por ello tampoco quiere pensar en lo que le puede venir luego, ahora que ya conoce a cinco de los posibles rivales en el 'play off'. "No estamos pendientes para nada de la Champions. Queda hoy por jugarse y no tenemos preferencia por ninguno. Estamos preocupados por el encuentro de mañana, por hacer un buen partido; y cuando acabemos éste, lo haremos con la Real. Ya luego veremos el lunes qué equipo nos toca de Champions", estimó.

Por último, también tuvo palabras para Nabil Fekir, ausente en los dos últimos partidos y que tampoco estará mañana en Glasgow. "A Nabil le va a venir bien la semana sin jugar. Llevaba muchos minutos en el cuerpo. Lo que sí se ha demostrado es que este equipo no es sólo Fekir y lo hicieron en un gran partido ante el Barça. Es un jugador muy importante para nosotros y esperemos que vuelva igual que se fue", concluía.