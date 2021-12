"¿Un derbi en la final de la Europa League? Ojalá, pues significaría que estamos ahí"

El espectador amante del buen fútbol tardará en olvidarse de los dos partidazos que han regalado el segundo y el tercer clasificados del Grupo G de la Europa League. La mejor apertura de esta primera fase, con un partido trepidante y siete goles en el Benito Villamarín, y el mejor broche, de nuevo con cambios constantes en el marcador y con un total de cinco tantos en el Celtic Park de Glasgow, a pesar de que el cuadro escocés y el Betis ya no se jugaban nada. Para ser perfecto del todo sólo habría faltado que los de Manuel Pellegrini hubiesen sumado el triunfo, como en la primera jornada. No obstante, la falta de puntería y algún error defensivo (puntual pero evitable) explican una derrota instrascendente antes del sorteo del lunes del 'play off' contra rivales rebotados de la Champions en el que la UEFA ha convertido la ronda de dieciseisavos de final.

Entre esos rivales que han sido terceros de sus respectivos grupos de la Liga de Campeones hay dos españoles, el FC Barcelona y el eterno rival, el Sevilla FC. No puede haber cruce de españoles en esta ronda, pero la posibilidad de que haya 'EuroDerbi' está sobre la mesa y el morbo aumenta aún más si cabe teniendo en cuenta que la final de la presente edición de la Europa League se disputará el próximo mes de mayo en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. ¿Se imaginan lo que sería ese partido con los principales equipos de la capital andaluza frente a frente?

"Bueno, la realidad es que es una posibilidad. Sabemos que para eso hay que hacer mucho trabajo antes y el equipo está concienciado en ello. Ojalá sea así porque eso querría decir que estamos jugando una final", explicaba Borja Iglesias en la sala de prensa del Celtic Park. "El objetivo ahora es afrontar la siguiente eliminatoria como toda la temporada, ya son muchos meses en que el equipo trabaja de una forma muy buena. Haciendo las cosas bien tendremos nuestras oportunidades. Luego ya veremos lo que sucede y sólo hay que estar enfocados en lo que podemos controlar", añadió el 'Panda', sin preferencias para este 'play off' al ser cuestionado sobre los posibles rivales del Betis.

"Me lo han preguntado también a pie de campo y la realidad es que con cualquiera de los equipos que nos toque será una eliminatoria complicada. Estamos capacitados para hacerlo bien contra cualquiera y no tengo ningún preferido, todos tienen sus pros y sus contras. Cuando tengamos claro quién va a ser lo analizaremos e intentaremos trabajarlo lo mejor posible y vamos a afrontarlo con toda la ilusión, estamos capacitados", manifestó el delantero gallego, que metió dos goles, aunque la UEFA otorgó el primero de ellos al meta local Bain, en cuya espalda pegó el balón rechazado por el poste antes de colarse en la portería en lo que era el 1-1.

Al Betis le costó muchísimo hacer el primero, no tanto el segundo, y volvió a terner varias ocasiones muy claras ya con 3-2. Generó demasiado para no ganar: "Pocos partidos hay similares a este... Lo hemos comentado en el descanso, la sensación era que podíamos haberle dado ya la vuelta al marcador, nos íbamos perdiendo. En la segunda parte el partido se ha vuelto un poco más loco porque el equipo ha intentado remontarlo y al generar ocasiones nos han pillado en varias. Hemos empatado dos veces, y una pena que hoy no nos llevemos los tres puntos porque creo que hemos hecho méritos".

En el plano personal, Borja Iglesias celebró volver a ver portería -ya le marcó al Celtic en el duelo en Heliópolis- en un partido en el que Pellegrini acabó con los tres delanteros: el Panda y los enrachados Juanmi y Willian José. "A mí me preocupa que el Betis gane partidos, no que Borja haga goles. Es una consecuencia del trabajo del equipo en la faceta ofensiva que tenga ocasiones y de hacerlas", explicaba, rechazando que sienta ansiedad por marcar o presión por las cifras de sus compañeros de ataque.

"No es algo que me preocupe, yo quiero que el Betis gane. Claro que quiero hacer goles, pero no noto ansiedad, no noto que sea algo que me carga y en ese sentido estoy tranquilo. Mi objetivo principal es generar ocasiones. Si son mías, genial. En la primera parte he generado un par para mis compañeros. Si de verdad estuviese ansioso o con ganas de hacer yo el gol no se las hubiese dado. Y la realidad es que el objetivo es ganar y todos lo tenemos claro. Hacer goles da confianza y estoy contento por ello, pero hubiese preferido no marcar y ganar el partido", concluyó.