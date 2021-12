Fekir se atreve a clasificar entre risas al vestuario del Betis

Es el más esperado, sin duda, en Heliópolis. Han sido tres partidos sin contar con todo un campeón del Mundo, que se estaba poniendo las pilas encima esta temporada, pero este domingo volverá a enfundarse la camiseta del Real Betis. Será para el trascendental encuentro de LaLiga ante la Real Sociedad, tan sólo un punto (29) por debajo de los verdiblancos (30) en la clasificación y, por ende, rival directo por los puestos de Champions League. A la espera de que Sevilla FC y Barcelona recuperen la jornada pendiente en vísperas de Navidad, los de Pellegrini quieren ganar para asegurar la privilegiada tercera plaza.



Y esa cuarta victoria seguida en el torneo de la regularidad la buscarán con Nabil Fekir, que descansó en Copa del Rey y que se perdió luego por sanción los encuentros en Barcelona y Glasgow. El atacante formará de nuevo en el once, aunque antes quiso participar en 'El juego de las profesiones', que proponen la web y los perfiles oficiales de la otrora LFP a varios futbolistas de Primera división. Entre risas y con algún que otro problema con el idioma para asignar determinados roles, como demuestra el vídeo adjunto, el francés se lo pasó en grande hablando de sus compañeros, lo que da buena idea del buen rollo que se respira en el vestuario.



Una buena señal de cara a lo que se avecina, pues en La Palmera son conscientes de que la segunda vuelta será todavía más exigente que la primera. Se espera el despertar de dos 'gigantes' dormidos como Barça y Atlético de Madrid, que reclamarán su estatus en zona de Champions League, mientras que también deben mejorar otros como el Villarreal, que quizás esté acusando la participación en tres competiciones, o el Athletic. Mucha tela que cortar todavía, suficiente estímulo para no dormirse y redoblar esfuerzos en verdiblanco.



"¿Peluquero? Sería Joaquín, que siempre está delante del espejo y se cuida mucho.

¿Modelo? Álex Moreno tiene cara de modelo.

¿Community Manager? Víctor Ruiz, que es muy tranquilo. La tranquilidad es importante para este trabajo (aunque el central no se prodiga en las RRSS).

¿Cocinero? Sergio Canales, porque se cuida mucho.

¿Cantante? Andrés Guardado, porque le gusta cantar, sobre todo en el autobús.

¿Profesor? Claudio Bravo, porque es uno de los más viejos aquí (risas).

¿Piloto? Yo. Me encanta conducir

¿Policía? El capitán, Joaquín. Hace su trabajo cuidando de los otros.

¿Político? Joel. Le encanta hablar de estas cosas.

¿Médico? Juanmi, pero no tengo una razón (en concreto).

¿Fotógrafo? Borja Iglesias, que siempre hace fotos después de los entrenamientos", dice Fekir en el vídeo.