La nueva joya que reluce de la cantera del Málaga

19 años tiene Dani Lorenzo. Hace meses jugaba en el juvenil del Real Madrid. La semana pasada debutó con el primer equipo en Copa y en Liga. Este sábado, en Ipurua, ha estrenado titularidad. Y el centrocampista marbellí ha vuelto a demostrar que no le viene grande ni mucho menos. Al contrario, ha firmado un partidazo ante uno de los rivales más completos de la categoría Le ha dado igual porque ha demostrado sus cualidades sin rubor.

"Ya sabía que iba a ser un día complicado, con gente de muchísimo nivel ahí. Yo estoy aquí, tengo que adaptarme, hacer lo que sé y lo que me pide el mister lo mejor posible para que el equipo saque los tres puntos", explicaba al término del partido ante el Eibar antes de confirmar su felicidad. "Estoy muy contento, aunque lo importante es el equipo y que haya valido para sacar un punto de un estadio muy complicado, donde ". hemos salido con la idea de competir, que no se sintieran cómodos, a hacer nuestro juego y plasmar nuestra identidad".

La suya ya está plasmada en una titularidad que a ver quién se a quita ahora. Por lo pronto, lo que siempre tendrá en su memoria es cómo se enteró de que iba a jugar de inicio por primera vez. "Ha sido en el hotel cuando me he enterado, íbamos a ver unos vídeos y ahí han dicho el once y cuando he visto mi nombre me he puesto súper nervioso, me he dicho 'qué alegría', pero inmediatamente he cambiado el chip y he pensado en hacer lo que sé hacer. Y muy contento", aseguraba un futbolista que llegó "para el juvenil. Estoy también en el Malagueño y desde que vine he visto el nivelazo de la cantera, cada uno da el máximo. Eso demuestra que el Málaga hace las cosas muy bien en la cantera y espero que pueda seguir sacando jugadores en los próximos años, sería muy buena señal", expresaba con gratitud.