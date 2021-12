Álex Moreno: "Es uno de los días más felices de mi carrera"

La cara de Álex Moreno lo decía todo. Exultante, tras una actuación portentosa, el carrilero zurdo atendía a pie de campo a los compañeros de Movistar Plus para, visiblemente emocionado, admitir que está en un momento dulce. Un doblete, el primero de su vida profesional, y una asistencia para decantar un encuentro importantísimo ante un rival directo como la Real Sociedad que queda ya a cuatro puntos, más un 'goal-average' particular bastante encauzado. El cambio final de Pellegrini fue un premio, aparte de reservarle por la tarjeta amarilla que arrastraba.

"Estoy muy contento, súper emocionado, porque lo que me hace sentir la afición no lo había vivido nunca. Me apoya siempre, igual que los compañeros, el cuerpo técnico, mi chica y mi familia. Estoy muy motivado y con mucha ilusión por lo que viene por delante", aseguraba el catalán, que vivió este domingo una jornada plena: "Es uno de los días más felices de mi carrera, por las circunstancias y por cómo se está dando el año, pero espero que vengan muchos más". Sobre la racha colectiva, señala la ambición como explicación, tras la cuarta victoria seguida en LaLiga: "La clave es seguir apretando, no quedarse con el 1-0, 2-0 o 3-0, sino buscar más".

Con todo, Álex Moreno fue sincero al admitir que el Betis lo pasó mal después del primer tanto, con Bartra y Rui Silva evitando el empate de Portu hasta en cuatro ocasiones: "Hemos sufrido cuando tocaba y, cuando nos hemos vuelto a sentir más cómodos con el balón, el acierto es lo que cuenta. Una victoria muy merecida del equipo. Queremos seguir sumando de tres en tres, estar lo más arriba posible y, ojalá, conseguir grandes cosas".