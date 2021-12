Real Betis-Real Sociedad (4-0): Apabulla a un rival directo para mullir la tercera plaza

Goleada de postín la del Real Betis ante un rival directo por los puestos privilegiados, la Real Sociedad, que aterrizó a un punto en el Benito Villamarín y se llevó un 4-0 incontestable. Sendos tantos tempraneros en cada periodo encauzaron un triunfo que sostuvo antes del descanso el esfuerzo defensivo de este tercer clasificado de LaLiga que sabe sufrir cuando toca, pero que no te perdona si le das ocasión. Los donostiarras pudieron empatar y algo más por medio de Portu, pero entre Bartra y Rui Silva se bastaron para mantener una ventaja disparada en la reanudación gracias a la tremenda pegada de los heliopolitanos, en un momento realmente dulce.

No pudo empezar con más ritmo el encuentro. Esta vez, nadie podrá acusar a los verdiblancos de arrancar dormidos. Y es que, en la primera acción, Álex Moreno ganó por velocidad a Le Normand y forzó un córner en la misma línea de fondo, al tiempo que Canales, cuando ni tan siquiera se había alcanzado el minuto 3, la mandó arriba tras el éxito tempranero de la presión alta por parte de los de Pellegrini. Mandaban a priori los heliopolitanos, directos y vertiginosos en sus transiciones. La respuesta tardó poco, atajando abajo Rui Silva bien el intento lejano de Isak, si bien la iniciativa era claramente del anfitrión, presto a robar en cuanto la perdía. Porque el achique de cada cual al oponente resultaba frecuentemente exitoso.

En el 14, el desequilibrio llegaría en un fallo absurdo e inexplicable del meta Remiro, que salió de su área para presionar a Willian José en la misma banda, pero el brasileño se revolvió perfectamente y dejó para Álex Moreno, que aceleró para anotar a puerta semivacía, aunque desde cierta distancia, golpeando el balón en el poste antes de alojarse en la red. Lograba su objetivo en el momento idóneo el conjunto de Pellegrini, que volvía a mostrar su mejor versión en el torneo de la regularidad para defender su privilegiada tercera plaza. Con todo, la Real es un rival malo para confiarse, al menos con un marcador ajustado. Y Portu, con un disparo que se fue lamiendo el poste tras asistencia de tacón de Oyarzabal, acarició el empate antes del ecuador de esta fase, repitiendo amenaza con un remate acrobático que puso en apuros a Rui Silva.

El aviso a navegantes llegó a su destinatario, un Betis que reinició las 'hostilidades' con un par de acometidas reseñables. Así, Le Normand impidió que Juanmi cabeceara un buen centro de Fekir, mientras que Guido, de zurda y a la media vuelta, disparó al lateral de la red. Había alternativas en el juego y en las llegadas, un atractivo intercambio de golpes de final imprevisible. A once del intermedio, de nuevo Portu se plantaba solo ante el cancerbero portugués, que la desvió 'in extremis'. El atacante murciano no dejaba de intentarlo, siendo Bartra el siguiente en evitar que fusilara a Rui Silva. Las sensaciones en esta recta postrera del primer tiempo sonreían a los donostiarras. Siempre con los mismos protagonistas, ya que el ex del Granada despejaba de nuevo con la yema de los dedos el cabezazo de Cristian Portugués.

La reanudación comenzaría con la misma tónica: una Real Sociedad mandona y encorajinada ante un Real Betis conteniendo bien y buscando la sentencia al contragolpe. No fue exactamente así, pero, como en la primera mitad, los de Pellegrini verían puerta enseguida, esta vez para abrir brecha: Fekir habilita en profundidad a Álex Moreno, que la cuelga para que Juanmi, picando de cabeza, amplíe la distancia. Y el golpe lo acusaron los visitantes, que acabaron mejor la fase anterior, pero que sucumbieron ante la insultante pegada heliopolitana. Nabil, con su pierna mala, la puso pegada al palo, imposible para Remiro, para sentenciar el choque.

Remiro evitaría el cuarto en un zurdazo a bocajarro de Carvalho con el anfitrión desbocado y gustándose, especialmente el campeón del mundo, aunque los vascos reclamaron penalti en una salida de Rui Silva ante Zubimendi, que logra peinar cerca del palo antes de que el luso lo arrolle. Sánchez Martínez y su homólogo del VAR, Medié Jiménez, no vieron nada. Sigan. Y Álex Moreno, lanzado en velocidad por Canales, se lo tomó al pie de la letra, logrando su doblete con un gran disparo cruzado en el mano a mano con el meta realista. Incluso, Juanmi pudo mejorar sus guarismos, pero la mandó a las nubes. Para terminar, el arreón de orgullo de los donostiarras, con Rui Silva defendiendo a muerte (paradón al zurdazo a quemarropa de Robert Moreno) su 'clean sheet'.

FICHA TÉCNICA.-

Real Betis: Rui Silva; Bellerín, Bartra, Víctor Ruiz, Álex Moreno (Miranda 83'); Guido Rodríguez (Paul 83'), Guardado (William Carvalho 66'); Canales, Fekir (Tello 83'), Juanmi (Rodri 87'); y Willian José.

Real Sociedad: Álex Remiro; Zaldua (Gorosabel 62'), Aritz Elustondo, Le Normand, Aihen Muñoz; Zubimendi, Zubeldia (Beñat Turrientes 74'); Portu (Januzaj 62'), Oyarzabal, Barrenetxea (Robert Navarro 74'); e Isak (Sorloth 74').

Árbitro: Sánchez Martínez (murciano). Amarilla a los locales Guido Rodríguez, Álex Moreno y Fekir, así como al visitante Zubeldia.

Goles: 1-0 (14') Álex Moreno; 2-0 (57') Juanmi; 3-0 (67') Fekir; 4-0 (79') Álex Moreno.

Incidencias: Encuentro de la 17ª jornada de LaLiga, disputado en el Estadio Benito Villamarín de Sevilla ante 52.158 espectadores.