Monchi confirma las renovaciones de dos futbolistas vitales y defiende a Lopetegui

Monchi, director general deportivo del Sevilla FC, repasó en los micrófonos de Radio Marca Sevilla la actualidad del equipo. El alto ejecutivo sevillista confirmó dos renovaciones de dos futbolistas clave, además de actualizar cómo van las negociaciones con otros dos.

"A Ocampos y Diego Carlos se pueden dar por renovados y no entran en la vorágine de conversaciones que tendremos. Con Fernando está avanzado y con Joan Jordán hay buena sintonía. A día de hoy soy, positivo con ellos", argumentó el de San Fernando.

Monchi se congratuló del nivel deportivo de Betis y Sev​illa durante esta temporada y de cómo está la clasificación de LaLiga. "En la bendita ciudad que estamos es bonito por cómo están los dos equipos. Para la grandeza de los derbis, por la rivalidad... que seamos noticias de que uno es segundo y otro tercero. Lo del Betis es fruto del buen trabajo. Es bueno para todos. El Barcelona, Atlético, el Villarreal... que no estén ahí es raro. La fotografía es la que es pero nos faltan algunos equipos que deberían estar ahí".

Cuando es cuestionado por luchar por LaLiga, no quiere pensar en ello. "Nosotros miramos por detrás. Para arriba tienen que mirar otros. Vamos a intentar conseguir los máximos puntos posibles. No es fácil con los rivales que tenemos. Hemos sido siempre un club ambicioso. Nosotros tenemos que mirar a estos equipos como Real Sociedad, Betis, Athletic o Valencia".

Defendió a Julen Lopetegui ante las críticas que recibe. "Julen es como yo. Somos transparentes. Ya no nos cambia nadie. Julen es un entrenador que nos hace tener las orejas de punta. Nos saca lo mejor con su forma de ser. Él ha sufrido mucho. Creo que desde el primer momento le intentamos dar la vuelta a la situación. Pararse en la tristeza hay que hacerlo lo mínimo posible y luego ir para adelante".

Triste por caer en la Champions, pero motivado ya por la Europa League. "La tristeza y el dolor en Salzburgo es necesario de vivirlo, pero estamos en tres competiciones y con todo abierto aún. Yo pienso en eliminar al Dinamo de Zagreb y ya me pongo contento". Además, afirmó que no piensa en la final por mucho que se juega en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. "Lo que pasó, pasó. Ojalá que salga una organización enorme. No lo veo matiz negativo y positivo. Se va a jugar una final aquí y es bonito".

Argumentó que el rendimiento de Rafa Mir está sedo bueno y explicó su proceso de adaptación. "Estamos echando en falta En-Nesyri. Comparemos los tres meses de Youssef y Rafa. La adaptación de los jugadores es necesaria. Sus cambios han sido grandes. Su adaptación ha sido acelerada, pero Rafa está madurando más rápido de lo que pensábamos. Yo estoy contento con su rendimiento". Y también aseguró que sigue confiando en que Óscar Rodríguez explote. "Es una posición con mucha competencia. No pierdo la esperanza con Óscar en ningún momento".

A vueltas con las críticas con Lopetegui, Monchi volvió a ser claro. "No lo sé. El nivel de exigencia del club hace que todos estemos cuestionados. Creo que a veces nos dejamos llevar por un porcentaje de comentarios mínimos que no reflejan la realidad. Creo que la gran mayoría de sevillistas están contentos con él. Los números, los resultados y las cifras lo defienden".

Finalmente habló sobre la Superliga. "El club ha sido tajante. Estoy muy en la postura del Sevilla. Los méritos deportivos tienen que establecer las clasificaciones. El fútbol español no necesita ningún invento sino potenciar la igualdad que es lo que estamos haciendo".