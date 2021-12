Borja Lasso dice adiós "a la profesión más bonita", feliz por haber cumplido su sueño: "Debutar con el Sevilla"

El mediapunta sevillano Borja Lasso ha anunciado este miércoles que se retira del fútbol profesional como consecuencia de una lesión, pero a pesar de haber luchado con todas sus fuerzas para seguir dedicándose a lo que más le apasiona, lo ha hecho con la cabeza alta, orgullo de cumplir su "sueño de debutar en Primera división con el Sevilla FC" y transmitiendo a todos los jóvenes que vean su emotivo vídeo de despedida la importancia de que "no se olviden de disfrutar de la profesión más bonita del mundo".



Sin duda, ha sido uno de los jugadores de mayor talento que ha dado la Ciudad Deportiva del Sevilla FC en las últimas décadas. Y desde allí ha grabado ese vídeo repleto de emoción y orgullo para anunciar esta difícil decisión. Desde el Estadio Jesús Navas, en los terrenos en los que comenzó a albergar una ilusión que iba creciendo cada temporada, como ha ilustrado con imágenes de su etapa como canterano nervionense.



Fue de los últimos en los que ha habido esperanzas reales de que fuese capaz de dar el enorme salto entre un club asentado año a año en zona Champions de Primera división y un filial que compite dos categorías más abajo, siempre con una de las plantillas más jóvenes de su categoría. Debutó en un partido de Copa del Rey ante el Formentera de la mano de Jorge Sampaoli, un 30 de noviembre de 2016; obtuvo ficha con el primer equipo y se estrenó en LaLiga ya con Eduardo Berizzo al frente del banquillo nervionense siendo titular en un duelo frente al RCD Espanyol de la Jornada 1 de la 17/18 y también se estrenó en la Europa League un curso después con Pablo Machín en la previa contra el Újpest. No está nada mal, para una estadística que cifra en sólo siete sus partidos con el Sevilla FC.



Borja Lasso ha dado las gracias, además de al Sevilla FC, a sus otros clubes, el CA Osasuna y el CD Tenerife la oportunidad de haber contado con él, al tiempo que ha dicho que los que lo conocen saben que siempre se ha "entregado al máximo". El sevillano, que en enero cumplirá 28 años, ha relatado que echará "muchísimo de menos" jugar al fútbol.



Borja Lasso tenía contrato en vigor con el CD Tenerife, club al que llegó en 2018, pero ha relatado que "después de agotar al máximo las posibilidades" de recuperarse su tobillo, se ha visto obligado a aceptar que no era posible. Cabe recordar que se lesionó el 14 de diciembre de 2019 y, tras tres operaciones, no ha podido recuperar su articulación para regresar al fútbol profesional.



No te pierdas su emotivo vídeo de despedida: