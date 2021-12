Talavera 2-4 Real Betis: Lainez levanta la mano

Aún tuvo otra contra el Betis para haber sentenciado, pero Lainez se equivocó al no disparar cuando estaba solo. El partido estaba donde quería el Betis, controlado totalmente, pero el marcador era muy peligroso. Y, en esa situación, siempre hay margen para la sorpresa. Ésa llegó a does minutos del final. Ceberio se fue de William, disparó desde el borde del área, Joel Robles detuvo, pero el rechace le llegó a Perales para que igualara la contienda. la repetición demostró que estaba en posición dudosa, pero aquí no hay VAR...

Pellegrini no varió su plan y sacó un once muy cambiado, como acostumbra, pero en el que había muchos de los que serían teóricamente titulares si en este equipo los hubiera. Edgar, Pezzella, la pareja de mediocentros, Ruibal... están entre los que más protagonismo están teniendo en esta primera vuelta. La siguiente embestida llegó por banda izquierda, cuando el centro de Ruibal al corazón del área no encontró rematador. Sí lo hizo en sendos córners con Edgar y Willian José, pero en ambos se fue el balón por poco. Canales se estrelló contra la barrera en una falta al borde del area... El acoso era insistente. El Talavera parecía no existir, pero al igual que cuando empató, estaba acechando su oportunidad. Y cuando llegó se cantó el empate. Borja Díez se plantó ante Joel y éste tocó lo justo para que el balón no entrara. El Betis se fue a la desesperada. No quería jugar 30 minutos más. Y en ese tiempo escaso que quedaba, Guido apuró a Miño y Juanmi fue derribado de nuevo dentro del área, aunque Hernández Hernández insistía en que se había vuelto a tirar.

La segunda mitad comenzó con un remate al palo de Pezzella y con el Talavera perdiendo tiempo. Estaban fundidos. Pero también lo empezaba a estar un Betis que cda vez tenía las ideas menos claras. Entre nervios, faltas y muchos nervios, apareció Lainez para levantar la mano y demostrar que tiene algo. Sólo faltaban cuatro minutos para el final cuando el mexicano se sacó de la manga una jugada personal y un disparo al palo largo que superó a Miño. Pero aún faltaba lo mejor. La aparición estelar de Borja Iglesias dos minutos después para irse de cada rival se le ponía por delante por la línea de fondo para regalarle el gol a Canales. Al fin respiraban.

La entrada de los hombres de refresco se notó. Canales empezó a crear y Juanmi a poner de manifiesto su velocidad. El malagueño fue derribado dentro del área a diez minutos del final, pero el árbitro consideró como legal la carga del defensa. Algo raro cuando había empujado la espalda del delantero bético.