Robert Moreno: "Es una desgracia, pero fracaso no".

El técnico del Granada CF, Robert Moreno, se mostró desilusionado por la eliminación de su equipo en la segunda ronda de la Copa del Rey ante un rival de Segunda RFEF, el Atlético Mancha Real. "Habíamos preparado el partido con la misma seriedad de siempre, la que se merecía. Hemos vivido lo bonito del fútbol, porque eliminaron a un Primera división, y lo feo, ya que caemos ante un equipo de inferior categoría. Intentaremos hacer un duelo corto esta noche y preparar lo mejor posible a partir de mañana el encuentro frente al Mallorca", apostilló el técnico del conjutno nazarí, que no acaba de coger el vuelo que parecía que había levantdo en LaLiga.

Su análisis del partido: "Esto fútbol. Lo intentaron todo, nada más empezar tuvimos tres ocasiones, el larguero de Monchu, su portero sacó muchos balones... Lo que me hubiese preocupado hubiera sido no generar oportunidades""

¿Cómo interpreta la eliminación en Copa?: "Fracaso es cuando ni tan siquiera lo intentas y no haces todo lo que está en tu mano. Es una desgracia, pero fracaso no. Ha sido difícil jugar en un campo tan estrecho y con una superficie a la que no estamos acostumbrados. Así está ideado este formado de Copa, para hacer más bonita la competición. La afición puede estar triste, pero no enfadada con sus jugadores".

Por último, Robert Moreno resaltó que no tuvieron acierto: "Ellos sí lo tuvieron en una jugada aislada. Disparamos 24 veces, poco más se les puede pedir a los chicos". Por último, quiso lanzar un mensaje positivo: "Servirá de empujón para el grupo. Estamos fastidiados y esto nos debe servir de resorte".