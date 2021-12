Pepe Mel ya "espera noticias" del bético Rober González

La UD Las Palmas, actual sexto clasificado de Segunda división, recibe mañana al Eibar en un duelo clave para acercarse a los puestos de ascenso directo a Primera. El equipo que adiestra Pepe Mel está a tan sólo cinco puntos del segundo puesto y también del cuadro armero, que ocupa la tercera posición, pero en la isla están tan pendientes de la actualidad del equipo como de un mercado de fichajes en el que se esperan novedades.

Por ellas era hoy preguntado el ex técnico del Real Betis ante la inminente apertura del plazo de fichajes y el técnico madrileño aseguró que aún no ha hablado con los jugadores que podrían abandonar la plantilla. Fue más claro en cuanto a altas y advirtió que espera "tener noticias pronto" por parte del club.

Una de esas noticias sería la incorporación del bético Rober González, uno de los objetivos del conjunto insular en este mercado que se avecina. El mediapunta extremeño, que ya jugó el pasado año cedido en Las Palmas, está contando poco para Pellegrini y podría ver una salida en una nueva cesión.

Rober sólo acumula 224 minutos en lo que llevamos de temporada, ante la Real no fue ni convocado y estuvo en el banquillo de Talavera, pero no tuvo opciones de jugar. El canterano fue una de las sorpresas en el once inicial de Elche (0-3), pero desde entonces no ha jugado en Liga. De hecho, sólo Joel Robles (210 minutos) es el único futbolista bético que menos tiempo ha estado sobre el césped. Hasta Lainez le supera...

Por ello, su salida no sería un problema. Y, según asegura La Provincia Diario de Las Palmas, ya se han producido contactos y es la prioridad para este mercado invernal, aunque también conocen que hay otros pretendientes. A su favor, el cuadro amarillo tiene el gran rendimiento que Rober logró la pasada campaña, en la que anotó ocho goles y dio 4 asistencias en los 30 partidos que jugó. Y que Pepe Mel le ha dedicado siempre multitud de elogios, ya que tiene debilidad por el futbolista bético.

Sus goles siempre significaron victorias para conjunto insular. En total, 18 puntos de los 56 que logró Las Palmas, casi un tercio, se los debían a él. Lo que justifica la importancia que había adquirido para el exentrenador bético.