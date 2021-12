José Alberto, sobre los gritos de dimisión: "Entiendo el enfado, pero me siento apoyado por todos"

José Alberto, sobre los gritos de dimisión: "Entiendo el enfado, pero me siento apoyado por todos"

Son los peores momentos de José Alberto López como entrenador del Málaga. Su nombramiento nunca fue santo de devoción del malaguismo, pero los resultados, especialmente los triunfos en casa, mantenían el ambiente tranquilo. Hasta que han llegado las primeras derrotas, cuatro jornadas sin ganar y la eliminación de la Copa. Ahí la afición ha estallado y ha pedido la dimisión voz en grito con la derrota frente al Leganés.

El técnico, sin embargo, se escuda en las bajas y asegura sentirse muy respaldado. "Entiendo el enfado, llevamos una mala racha y hemos hecho un mal partido. Me siento muy apoyado por todo el mundo. Lógicamente hoy estamos decepcionados, dolidos, tristes, porque nos hubiese gustado acabar el año bien. Y sobre todo ante la afición. Hoy no hemos estado al nivel que acostumbra el equipo, estamos muy debilitados con las bajas y el equipo lo nota mucho. Hoy se ha visto. Intentamos sacar lo máximo de los jugadores y estar al mejor nivel, pero es difícil cuando no tienes herramientas para poder hacer cosas".

Ha reconocido JAL que no todo es justificable con las ausencias. También el rival juega. "Nos hemos encontrado un rival mejor que nosotros, no hemos estado cómodos en ningún momento del partido. En la segunda parte, cuando mejor estábamos y habíamos hecho un doble cambio para intentar igualar, nos viene el segundo gol. Saben jugar con el marcador a favor y se nos puso muy difícil el partido".

Para el asturiano, lo mejor que le podía pasar al Málaga era que llegase el parón por Navidad. "Nos viene de maravilla porque esperamos que, a la vuelta de vacaciones, podamos recuperar a jugadores que ahora no tenemos y que nos dan una alternativa que no existe. Lo dije, que había que agarrarse los machos e intentar sacar los máximos puntos posibles porque sabía que esto podía pasar".