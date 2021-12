El otro discípulo de Monchi con el que negoció el Granada (y no es Óscar Arias).

Diego Martínez ha dejado huella en Granada, donde cogió al conjunto nazarí en Segunda y lo llevó hasta Europa. Tres años de ensueño que finalizaron el pasado verano, cuando decidió no aceptar la oferta de renovación que el Granada CF le puso sobre la mesa. Desde entonces ha rechazado todo lo que le ha llegado, formándose en Inglaterra como técnico y tomándose un año lejos de la competición a la espera de afrontar ese nuevo reto que espera.

Pero no es Diego Martínez el único discípulo de Monchi en el que ha pensado el Granada CF. "Estoy en Primera por Monchi", ha llegado a decir Diego Martínez en alguna entrevista. Y esa dinámica, la de Monchi, director deportivo del Sevilla FC, es la que quiso aprovechar el Granada CF, precisamente, el pasado verano. No sólo en su banquillo, sino también en su dirección deportiva.

Y no precisamente con Óscar Arias, a quien se vinculó con el conjunto nazarí como estímulo para conseguir amarrar a Diego Martínez en el banquillo, tal y como el propio Arias explicó durante su entrevista con ESTADIO Deportivo: "Fue verdad. Lo que ocurre es que estaba todo un poco vinculado a Diego Martínez. Esa es mi opinión, no lo sé. Porque tampoco lo he podido contrastar con nadie de allí de Granada. Pero creo que estaba todo un poco vinculado a la continuidad de Diego Martínez en el Granada. Diego y yo mantenemos una muy buena relación y yo pienso que, de alguna manera, era un estímulo más para que Diego se quisiese quedar en el club el hecho de que yo llegase a Granada y estuviese trabajando junto a él. Pero luego la realidad es que todo se quedó en eso, en rumores, en situaciones que salieron en prensa. Pero realmente no hubo ningún tipo de propuesta".

Se trata de Miguel Ángel Gómez, el otro discípulo de Monchi. Quien fuera secretario técnico en Nervión junto al de San Fernando, tras una larga trayectoria en el organigrama sevillista a lo largo de más de 19 años en los que empezó desde abajo, dio el salto a la dirección deportiva del Valladolid cuando Monchi tomó rumbo a Roma.

Como director deportivo blanquivioleta, Miguel Ángel Gómez pasó tres temporadas en las que consiguió un ascenso a Primera división y vivió el desembarco de Ronaldo al frente de la entidad. El posterior descenso, sin embargo, le costó la destitución el pasado mes de mayo, cuando aún tenía un año más de contrato.

Y ahí, precisamente, es cuando entró en escena un Granada CF que pretendía reconstruir su equipo con la marcha de Diego Martínez. Los tiempos, sin embargo, impidieron a las partes unirse. Miguel Ángel Gómez debía solucionar aún su finiquito con el Valladolid tras haber sido destituido con un año de contrato aún pendiente y el Granada CF tenía prisas por empezar a formar a su nuevo equipo. Para cuando Gómez ya lo tenía todo bien atado con Ronaldo y el Valladolid, el Granada CF ya se había decantando por Pep Boada; era demasiado tarde.

Las conversaciones entre las partes, lógicamente, quedaron en nada, tomando cada uno su camino. Los rojiblancos, de la mano de Pep Boada, firmaron a Robert Moreno y su cuerpo ténico, mientras que Miguel Ángel Gómez sonó para otros clubes como el Cádiz CF, junto a algún otro. Sin embargo, su destino estuvo cerca, muy cerca, de tomar un rumbo muy diferente. Hasta cinco reuniones tuvo con la Liga Catarí para dirigir los designios futbolísticas del país árabe, pero tampoco cuadraron los tiempos.

Un 2021 que en lo laboral no ha acabado de irle tan bien como le habría gustado al bueno de Miguel Ángel Gómez, quien espera que este 2022 llegue con un nuevo reto deportivo a la altura de su currículum y del trabajo que a lo largo de tantos años lo avalan. Miguel Ángel Gómez, el otro discípulo de Monchi en el que pensó el Granada el pasado verano y quien está en las quinielas de muchos para este 2022.