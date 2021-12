Un delantero chileno para el Cádiz.

Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz CF, anunció en el Santiago Bernabéu, donde su equipo empató a cero ante el Real Madrid, que el conjunto amarillo hará este mes de enero tres fichajes. Reforzar la delantera, como bien viene informando ESTADIO Deportivo, es una de las prioridades. Y desde Chile apuntan el nombre de un delantero. Se trata de Diego Valencia, de 21 años y natural de La Serena (Chile).

El Pollo Valencia, como así lo apodan, es una de las promesas del fútbol chileno y está a punto de emigrar al fútbol europeo en este mes de enero, tal y como informa Marca. El delantero milita en el Universidad Católica de Chile, destacando por un gran juego de espaldas y definición. Tras dos años de adaptación a la máxima categoría chilena, ha explotado en este 2021. Sin ir más lejos, El Pollo Valencia ha cerrado este curso unos números de escándalo: 17 goles y siete asistencias entre Libertadores y Liga que sirvieron a los Cruzados para cosechar la tercera Liga nacional de su historia y llegar a octavos de final de la Copa Libertadores, donde cayeron ante el Palmeiras, a la postre campeón.

Sus números le han llevado a disputar la pasada Copa América, donde debutó ante Brasil, convirtiéndolo en un asiduo en las últiams convocatorias de 'La Roja' para las eliminatorias de Qatar 2022.

Según la citada fuente, no es el Cádiz CF el único equipo de LaLiga que maneja la opción del Pollo para enero, estando también en la órbita de Osasuna, Valencia y Celta. Universidad es consciente de que no le puede retener más tiempo, ya que termina contrato en diciembre de 2022 y si quiere sacar rentabilidad económica de su traspaso. Su valor de mercado, según Transfermarkt, no alcanza el millón de euros.

De acabar cristalizando la opción del Cádiz CF, el conjunto amarillo tendría que solucionar antes un pequeño problema, el referente a las plazas de extracomunitario. Actualmente tiene las tres disponibles ocupadas, con Alarcón, Arzamendia y un Pacha Espino que está en trámites de nacionalizarse, como meses atrás ya hiciera el Choco Lozano. Sería el charrúa, por tanto, quien dejaría una vacante para una posible incorporación no comunitaria.