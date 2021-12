Lopetegui: su "carta al Rey Baltasar", un mensaje preocupante y otro esperanzador de cara al Sevilla-Barça

No es fácil resistir en un mes tan exigente, con partidos de Champions, Copa del Rey y LaLiga, sin poder contar con piezas esenciales como Youssef En-Nesyri, Jesús Navas, Suso Fernández, Erik Lamela y Marcos Acuña a los que se han unido también otros como Óliver Torres y Gonzalo Montiel en una plaga de lesiones de la que no se han librado otros como Lucas Ocampos, Fernando Reges, Karim Rekik o Rafa Mir, y que ha obligado a otros como Diego Carlos Santos o Jules Koundé a jugar ignorando sus molestias.

En este contexto, el técnico del Sevilla FC ha comparecido este lunes en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, después del entrenamiento matinal de su equipo antes de afrontar el último partido del año previo a unos merecidos días de descanso antes de volver al tajo con dos choques en la primera semana de enero ante el Cádiz CF, en LaLiga, y frente al Real Zaragoza, en dieciseisavos de final de la Copa del Rey. "Hace muy poquitos días estábamos jugando un partido muy duro y el de mañana es más duro todavía, con un rival muy muy mejorado, uno de los mejores Barcelona en mucho tiempo, con apariciones de futbolistas muy jóvenes pero muy buenos. Es un muy buen equipo Xavi le ha dado su toque y estaremos preparados".

En lo que respecta a la enfermería, Lopetegui aseguró estar aún "haciendo recuento". En este sentido, ha dejado un mensaje preocupante y otro muy esperanzador. Por un lado, mostró muchas dudas sobre el estado de Ocampos y Diego Carlos: "Les están haciendo pruebas y mañana tendremos algo más de información. Hasta entonces no vamos a poder saber con cuántos ni con quiénes podemos contar. La base de estas últimas semanas es de sólo 14 ó 15 jugadores del primer equipo, pero hoy sólo estábamos 13... A 11 llegamos, seguro".

En cambio, dejó caer que En Nesyri podría reaparecer contra el Barça, antes de irse con Marruecos a la Copa de África: "Ya tiene alta médica, está disponible y, cuando un futbolista está a disposición del entrenador por supuesto que tiene opciones de jugar, ya sea de inicio o durante el partido".

Así las cosas, para recuperar el choque aplazado de la jornada 4 de LaLiga y cerrar 2021, Julen Lopetegui no podrá hacer muchos cambios con respecto al once que acabó el pasado sábado el partido ante el Atlético de Madrid, pero esta plantilla se ha ganado con creces que su gente confíe. Tras vencer al vigente campeón, ha consolidado su segunda plaza y, de ganar al Barça este martes, se pondrá a sólo tres puntos del Real Madrid y aventajará en 11 al Atlético (quinto) y en 13 a los culés (séptimos).

"No pienso en esas cuentas, sólo en ser capaces de enfrentarnos a un buen equipo con un gran nivel ofensivo y en estar preparados para competir con ellos para intentar sumar otros tres puntos", insistió el de Asteasu, que no quiso valorar el triunfo ante el vigente campeón "al ser ya algo del pasado" ni tampoco hacer balances: "No hago. Lo haré el día 31, pero no de diciembre, sino de julio. Tenemos un partido muy complejo y nos centramos sólo en ello y en nada más".

"El Barcelona fue claramente superior ante el Elche y el 3-2 no refleja lo que se vio tiene claros los conceptos y nos va a obligar a hacerlo muy bien en lo defensivo y lo ofensivo. Vamos con ilusión ante un rival que al final va a estar arriba porque está construido para pelear por ganarlo todo. La ilusión nos debe ayudar a superar a un gran rival. No voy a comparar entrenadores (Xavi y Koeman), pero el Barça sabe lo que busca y lo hace con los jugadores adecuados, con muchas rupturas, movilidad, mucho uno contra uno, amplitud, dinamismo... Hay que tener acierto en las áreas, como siempre, pero además hay que hacer muchas más cosas", analizó antes de detenerse en una generación que cree que dará muchas alegrías.

"La de Gavi es una aparición excepcional, pero también han salido Nico, Adbe... Es difícil que salgan tantos jugadores jóvenes y tan buenos. Gavi es titular en el FC Barcelona y en la selección española y eso no se le regala a nadie. Es por algo", añadió el técnico del Sevilla FC, más bromista que nunca con los periodistas presentes en la rueda de prensa, con los que bromeó sobre el mercado y su carta a SS.MM. los Reyes Magos teniendo en cuenta que conoce bien a Baltasar (personaje que encarnará Monchi en la Cabalgata del Ateneo de Sevilla).

"A Baltasar, pero también a Melchor y a Gaspar, les he escrito a los tres", aseguraba entre risas Lopetegui, antes de apostillar que "las cartas son secretas" para no evitar dar pistas de por dónde se va a mover el club en el mercado invernal que abre el próximo 1 de enero.

Dicho esto, felicitó las fiestas a todos y mandó un mensaje de prudencia para toda la población: "A todos nos preocupa el repunte del covid, que está peleón. No sólo nos preocupa por el fútbol sino por toda la sociedad. Hay que seguir los protocolos médicos y portarse bien estas navidades. Son momentos complejos, deseo que todo el mundo se cuide mucho para que esto no vaya a más y que podamos volver a la normalidad cuanto antes".