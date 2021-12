La rajada de Iván Alejo sobre la entrada de Casemiro: "Si me da, el que se tira seis meses lesionado soy yo"

El futbolista del Cádiz CF Iván Alejo se ha convertido en el protagonista indirecto del Real Madrid-Cádiz CF disputado el pasado domingo en el Santiago Bernabéu y en el que el conjunto amarillo sumó un empate a cero. Durante el encuentro, Alejo sufrió una entrada por detrás de Casemiro en la que el futbolista brasileño, para sorpresa de muchos, no vio la roja. Ni el VAR entró en juego... Al respecto, lógicamente, ha sido cuestionado el propio Iván Alejo, quien en El Chiringuito de Jugones de Mega dejó claro cuál era su opinión al respecto sobre una entrada que al principio pensó que no era "tan fea" pero que luego, al revisarla, le hizo cambiar de opinión.

"Pensaba que le sacaría roja", aseveró el futbolista cadista, quien, como puede verse en el vídeo que acompaña a esta noticia, se muestra convencido de que es roja: "Si me da, el que se tira seis meses lesionado soy yo".

Pese a ello, Alejo prefirió quitarle hierro al asunto y no polemizar al respecto: "Es fútbol, tampoco le guardo rencor, podría haberlo hecho cualquier otro jugador".

También entró Iván Alejo en los micrófonos de Tiempo de Juego, de la Cadena Cope, donde aseveró que hubo un error tanto por parte del árbitro como del VAR: "Me parece expulsión y cuanto más la veo, más clara me parece. Es una entrada peligrosa por la altura que la hace. No tiene ninguna opción de llegar al balón. Los que hemos jugado sabemos cuándo hay opciones de llegar. El VAR consideró que no era roja. Yo creo que hay que proteger a los jugadores porque un día va a haber un disgusto".

Su opinión sobre el VAR es clara: "El VAR yo lo eliminaría, creo que quita la magia del fútbol. No me gusta ni cuando me favorece ni cuando me perjudica. También es verdad que es complicado ser árbitro y todos nos podemos equivocar".

Iván Alejo y el Real Madrid-Cádiz

También trató Iván Alejo en Tiempo de Juego otras cuestiones referentes al partido entre el Real Madrid y el Cádiz CF.

Las críticas recibidas por la idea de juego del Cádiz: "Nosotros, contentos. El míster nos dio una charla antes y dijo que no quería que dijeran que un gran Cádiz perdió en el Bernabéu, sino un feo Cádiz rascó algo. Lo hicimos muy bien, tuvimos la de Negredo para ganar. Tenemos nuestras virtudes y nuestros defectos y debemos replegarnos para salir a la contra. Tenemos una idea de juego para la que hay que estar muy bien físicamente. El equipo ha creído siempre en la idea del míster y seguimos haciéndolo para conseguir la permanencia".

El empate en el Bernabéu: "Estoy muy feliz por el empate conseguido. Es verdad que estamos en una situación regular, pero el equipo va para arriba y con mejores sensaciones y seguro que la cosa termina bien".