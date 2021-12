El amigo de Pellegrini que apoya a José Alberto López

La situación de José Alberto López en el Málaga se ha complicado en el último mes por culpa de los malos resultados y la pésima imagen que ha desprendido en varios de esos encuentros. La afición está de uñas con el técnico, al que no le pasa ni una, si bien la dirección deportiva, que lo firmó por dos temporadas, no tiene dudas de que el asturiano es fijo en su puesto.

Alguien muy cercano a Manolo Gaspar y que lo ha sido todo en el Málaga es Mario Armando Husillos. El que fuera jugador, entrenador y director deportivo en varias etapas, como en la de Pellegrini, actual técnico del Real Betis, lanzó un apoyo en la Cadena Ser a esa continuidad de José Alberto al frente del conjunto costasoleño. "Creo que todavía no llegó el momento de cambiar el entrenador", expresó.

Para Husillos, la clave reside en comprobar el estado real de la plantilla, más allá de los resultados y de lo que diga un sector de la afición. "Mucha gente opina. Tienes que tener la frialdad de marcar tú los tiempos, estar tranquilo y ver cuándo crees que un entrenador ha perdido el norte, no responde o sus métodos no están dando resultados. Creo que no es el caso del Málaga ahora mismo".

De hecho, considera que, ahora mismo, lo que necesita es continuidad, afianzar un proyecto, no cambios drásticos. "Se había perdido la estabilidad por una serie de decisiones incorrectas y está en buen camino. Quizás el año que viene, por tema de presupuesto, estará a la altura de los mejores y será cuando se pueda exigir el tema del ascenso. Creo que hay mejores plantillas, el Eibar o el Valladolid pagan sueldos que el Málaga no puede. Está rindiendo más o menos acorde a lo que yo pensaba", señaló Husillos.