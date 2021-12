El Barça se entromete en un objetivo del Sevilla

Ferran Torres, Cavani, Martial, De Ligt, Azpilicueta... Cada día surge un nombre nuevo. Y el Barça no le hace ascos a nada, aunque ni squiera el fichaje que parece tener cerrado, Ferran, tiene segura su participación si no hay salidas, dado que el Barça tiene muy ajustado el 'fair play' financiero de LaLiga y no podría inscribirlo.

Pero eso no le impide moverse mucho en este mercado a ver que pesca. El objetivo es cambiar un plantel tocado en lo anímico y lejos de los objetivos en la tabla y hacer una revolución de cara al mes de enero.

Y entre los muchos nombres que sigue en las últimas semanas, todos asequibles en lo que se refiere al traspaso o a la ficha, aparece un objetivo del Sevilla FC. Se trata del zaragocista Alejandro Francés, un futbolista de 19 años con un gran futuro por delante y que estaba entre los candidatos a completar la defensa nervionense en este mercado invernal.

Precisamente, el joven central maño se enfrentará la primera semana de enero al que podría ser su equipo en Copa del Rey. Pero según asegura Sport, el Barça se habría metido por medio.

Se trata de un futbolista barato, pues su cláusula es de 10 millones de euros, que el Zaragoza estaría dispuesto a negociar. Y a eso se añade que sólo cobra 80.000 euros de ficha, el salario mínimo de Segunda división, por lo que sería fácil elevarlo y poder cumplir con el tope salarial. A eso se acoge un Barça que intenta rascar de donde sea y que tiene como prioridad, tras firmar a un delantero, fichar a un defensa.

Aunque donde tiene problemas es en los laterales, pues no tiene recambio para Jordi Alba y quiere traspasar o ceder a Dest, el centro de la defensa también anda justo, pues cuenta con la salida de Umtiti y, si puede, de Lenglet.

Francés es internacional sub 21 y es un habitual en las últimas convocatorias de Luis de la Fuente, además de tener dos años de experiencia en el primer equipo maño con tan sólo 19 años.