¿La posesión? Los datos que ponen fin al debate sobre el Cádiz

El juego del Cádiz Club de Fútbol en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid ha derivado en críticas al equipo de Álvaro Cervera, no por parte de la afición cadista, que se sienten identificados con la manera de jugar de su equipo. Estas críticas llegan de aficionados que solo dan por bueno el fútbol de posesión, como si estuviera prohibido ganar un partido sin tener el 65% del balón, sin tirar quince veces a puerta. La temporada pasada, y tras ganar al FC Barcelona en el antiguo Carranza con un 18% de posesión, y cuestionado por la posesión del balón, el técnico respondía que "Nosotros no necesitamos la posesión. Es más, la posesión en muchas ocasiones nos trae un problema. Porque la posesión de balón, estoy harto de decirlo, no es una cosa que se dice. Es una cosa que se hace. Y hacerla no es tan fácil. Tener posesión de balón no es tan fácil. Hay que tener jugadores que sepan jugar a dos toques, a un toque. Hay que moverse mucho y no es tan fácil. ¿Yo estoy en contra? No, no estoy en contra de la posesión. Estoy en contra de los equipos que imponen la posesión incluso sabiendo que, a veces, no la pueden llevar a cabo. En ese aspecto, que hagan lo que quieran, pero yo no estoy de acuerdo. Los equipos que necesitan la posesión, que la tengan y que la manejen. Así ganan Ligas, campeonatos y lo hacen muy bien. Pero hay equipos, como el nuestro, que no necesitan la posesión. Y como no la necesitan, no me voy a pelear con esa historia".

Los datos hablan por sí solos, y es una realidad, cuanto menos posesión de balón tenga el Cádiz, mejores resultados obtiene. Así, solo así, ha logrado ascender de Segunda B a Primera en cuatro años. Ante el Real Madrid en el Bernabéu, los gaditanos tuvieron un 18% de posesión y lograron sacar un punto ante un equipo que había ganado sus diez últimos encuentros, y pudo hasta ganarlo si Álvaro Negredo hubiera estado más acertado de cara a gol. Ese dato de posesión es el más bajo del Cádiz en su historia en Primera, misma cifra de balón que tuvo la pasada temporada en la Tacita de plata cuando se impuso por dos goles a uno. Además, la pasada temporada ante el conjunto blaugrana en el Camp Nou, los amarillos tuvieron tan solo un 19% de balón y empataron a uno. Ante Madrid y Barcelona, el Cádiz ha tenido sus números más bajos en cuanto a posesión, y nunca perdió, siempre puntuó.

En las últimas semanas, y ante los malos resultados del equipo, se volvió a abrir un debate, que nunca llegó a estar cerrado del todo, sobre la manera de jugar del Cádiz de Álvaro Cervera. La imagen y los resultados ante Granada y Real Madrid volvieron a demostrar, una vez más, que el único camino a la salvación es el que llevó al equipo a Primera, un camino en el que la posesión no es una prioridad.