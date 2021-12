Así está la sanción sin fichar impuesta al Málaga por la FIFA

La sanción que pesa al Málaga por no haber indemnizado al que fuera su portero, Cenk Gönen, aún sigue vigente porque el club blanquiazul no ha abonado todavía los más de 800.000 euros, intereses incluidos, que la FIFA le reclama. Si no paga, no podrá fichar durante las tres próximas ventanas de traspasos, esto es, hasta el 30 de junio de 2023.

En el club, dirigido por un administrador judicial, José María Muñoz, se ha trasladado siempre tranquilidad sobre este asunto. Creen que, en el momento en el que paguen, la revocación de la sanción será inmediata. Y una vez clarificado ese asunto, reclamarían hasta donde pudieran para que le devolvieran gran parte de esa cantidad porque no se ajusta a lo que consideran real. El TAS se antoja como el último tribunal al que acudirían para defender sus intereses deportivos.

Sin embargo, a la espera de la llegada de ingresos como los adelantos de enero y febrero de los derechos audiovisuales o el primer pago de LaLiga Impulso, el Málaga no ha podido hacer aún frente a la reclamación de la FIFA. Pero no se ha quedado de brazos cruzados. Nada más enterarse de la sanción, interpuso un recurso ante dicho organismo esgrimiendo que las comunicaciones se enviaron a correos electrónicos de anteriores gestores, ya en desuso aunque sin darlos de baja. Y sin haber recibido aún contestación sobre este escrito, han enviado un segundo con otra serie de argumentos para paralizar la sanción.

Es más, incluso consideran, aunque sin tener constancia oficial de ello, que al haber presentado estas dos apelaciones, la sanción podría estar en punto muerto y quedar sin efecto hasta que contesten desde la Federación Internacional. De hecho, tanto a la dirección deportiva como al entrenador se le ha dicho en estos últimos días que trabajen con normalidad, que se podrá fichar e inscribir sin ningún tipo de problemas. Y ahí siguen, buscando como prioridad un centrocampista y un delantero Sin embargo, no hay una comunicación firme al respecto que respalde esta afirmación. En todo caso, hasta el día 3 de enero que se abre el período de inscripción hay tiempo para clarificar este asunto.