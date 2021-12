Las dudas de Luuk de Jong con el Cádiz CF

Luuk de Jong es el nombre que acapara la actualidad en este comienzo de mercado de fichajes invernal que ni siquiera se ha abierto aún.

El neerlandés no tiene hueco en el FC Barcelona, equipo en el que está cedido por parte del Sevilla FC desde este verano. Sin Ronald Koeman, su antiguo entrenador en la escuadra azulgrana, se ha quedado sin avalista, ya que el nuevo técnico culé, Xavi Hernández, le ha comunicado que no cuenta con él. Ese mismo pensamiento tiene el club sevillista que no ha querido ni oír hablar de su regreso al estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Por ello, FC Barcelona y Sevilla FC han trabajado duramente para buscar una solución conjunta que les sea satisfactoria a todas las partes implicadas. Ahí es donde surgió el Cádiz CF, que con una necesidad imperiosa de un delantero ha llegado a un acuerdo con las dos entidades para que Luuk de Jong recale en el cuadro de la Tacita de Plata.

Con todo cerrado, ahora se está pendiente de lo que decida el propio Luuk de Jong, el cual está estudiando la propuesta cadista la cual no tiene del todo clara, ya que le genera dudas tal y como avanza SPORT.

El medio de comunicación catalán asegura en sus páginas que De Jong se ha mostrado algo reticente a aceptar la oferta gaditana a pesar de que el Barça le está presionando todo lo que puede. El entorno de Luuk de Jong también se está moviendo, pero el Barça les ha avisado que no hay tiempo y que la opción del Cádiz es prioritaria, por lo que se debería llegar ya a un acuerdo. En los próximos días se tomará la decisión definitiva. Si surge otro equipo que iguale las condiciones económicas se podría hablar, pero el FC Barcelona quiere al neerlandés fuera antes del 31 de diciembre.