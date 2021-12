Juanmi no es ninguna moda, va a ritmo de una leyenda del Real Betis

Aunque en el Real Betis Balompié hay futbolistas de un nivel majestuoso como Nabil Fekir, Sergio Canales o Guido Rodríguez, el que está acaparando todos los focos y la atención en esta primera vuelta de la temporada 2021/2022 es Juanmi Jiménez, que con sus goles está en uno de los mejores momentos de su carrera deportiva y ha ayudado a que el Real Betis esté en la tercera plaza de la clasificación de LaLiga, en puestos que dan billete a la próxima UEFA Champions League, los cuales no abandonará, pase lo que pase, en este primer tramo de la competición.



Después de haber dejado atrás una lesión en el pie, aquel espolón calcáneo que se le complicó y con el que difícilmente se puede hacer vida normal, ya no hablamos lo de jugar al fñútbol profesionalmente... el de Coín ha explotado de manera definitiva y está demostrando las cualidades goleadoras y futbolísticas que lo llevaron a debutar con la Selección Española absoluta en marzo de 2015 en un choque contra Países Bajos.



Los once goles en LaLiga y dos asistencias, más los dos en UEFA Europa League ha despertado una fiebre por Juanmi que se extiende desde la afición, que lo idealiza como un santo y le tiene un cántico propio, hasta a sus propios compañeros como es el caso de Borja Iglesias, que anoche, con motivo de la Nochebuena, no dudó en compartir por sus redes sociales el famoso villancico dedicado al '7' verdiblanco.





es un delantero que siempre ha destacado y ha mostrado cualidades para ser determinante, lo cual está haciendo ahora y que le permite ir, con sus once anotaciones ligueras, a ritmo de toda una leyenda del, dejando claro que no es ninguna moda ni flor de un día.Tal y como señala, las once dianas que registraen esta campaña son las mejores cifras goleadoras de un futbolista verdiblanco desde el cursocuandoacumulaba esos números, pero al final de la primera vuelta. Una barrera que puede superarsi anota contra elel próximo domingo 2 de enero.En aquella temporada,la finalizó con, acabando, y lideró alpara que acabara eny obtener la clasificación para lallegó en laalprocedente de laa cambio de unos, los cuales está justificando esta temporada una vez liberado de problemas físicos.