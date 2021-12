La Ciudad Deportiva del Málaga, en una encrucijada

Años, décadas realmente, lleva esperando el Málaga tener una Ciudad Deportiva a su entera disposición. Parecía, después de muchas idas y vueltas que la última reactivación de las obras en la zona de Arraijanal, ya con el administrador judicial al frente, sería definitiva. Pero, de repente, las máquinas que debían finalizar para enero de 2022 los dos campos de fútbol de la nueva primera fase, volvieron a desaparecer.

La justificación es que, con el dinero que debe llegar del fondo de inversión CVC, y cuyo 70% de montante se debe destinar a infraestructuras, se podía finalizar al completo todo el proyecto y no ir haciéndolo poco a poco. No es lo mismo estrenarla una vez realizada toda la obra a hacer uso de la instalación con máquinas trabajando, con la incomodidad que ello supone.

El único inconveniente es el de la tardanza y el nuevo retraso. Si se decidía esperar a la finalización completa de todas las fases, no estaría la Ciudad Deportiva finalizada hasta, posiblemente, verano de 2023. Si, por el contrario, se seguía el plan establecido cuando no había mucho dinero, en apenas un mes podría haber ya dos campos de fútbol 11 a disposición de la cantera o del primer equipo, junto a un vestuario y poco más.

Parece, según las últimas reuniones, que todos los responsables prefieren la opción de completar la Academia y poder así inaugurarla con todas las de la ley. Incluso se pretenden realizar, con la nueva inversión económica por llegar, unas reformas que la mejorarían ostensiblemente. Por ejemplo, colocando una grada con capacidad para 4.000 espectadores en el campo principal.

Ahí podrían jugar el Malagueño o el Málaga femenino en caso de llegar a jugar en categorías superiores. No es una necesidad ahora, pero se puede pensar con vistas al futuro para luego no tener que realizar remodelaciones que cuesten una fortuna€ y no se tenga capital para ello.

Sea como sea, la decisión final se tomará en los próximos días. Y parece que gana enteros esperar hasta 2023 para ver construida y en uso la interminable Ciudad Deportiva del Málaga club de fútbol.