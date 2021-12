Nainggolan 'atiza' a Monchi

Radja Nainggolan, actual futbolista del Amberes, está lejos de ser aquel jugador que enamoró a casi toda Europa con la camiseta de la AS Roma, donde mostró su mejor nivel de juego.

Tras salir de la capital de Italia, el belga se marchó a Inter, donde no jugó demasiado bien para acabar saliendo por la puerta de atrás, de vuelta a su país.

Ahora, a sus 33 años, el centrocampista intenta reencontrarse a sí mismo, pero a su vez tiene tiempo de repasar momentos de su carrera deportiva. Algo que ha hecho en 'Teleradiostereo', donde no se ha mordido la lengua y ha atizado a Monchi, director general deportivo del Sevilla FC, al que acusa de haber provocado su marcha de la AS Roma, ya que el de San Fernando era el que manejaba los designios deportivos del cuadro transalpino por aquel entonces: "Soy un chico muy orgulloso, me duele como se acabó mi historia en la Roma. Llegó un director - por Monchi- que parecía que me quería y luego se portó mal. Eso es una lástima y si para mí no hay sitio, a la gente falsa no la saludo con ganas. La decepción más grande fue la llegada de este señor, que creo que haya querido vender a todos los fichajes de Sabatini".

No es la primera vez que Nainggolan muestra su enfado con Monchi, ya en 2019 realizó una declaraciones similares en las que mostró sus diferencias con el actual alto ejecutivo sevillista.