Se recrudece la puja por uno de los centrales favoritos de Monchi

No ha comenzado el mercado de fichajes de invierno y ya son muchos los nombres que se le han relacionado al Sevilla FC, Anthony Martial, Jesús Manuel 'Tecatito' Corona y Denis Suárez son algunos de ellos que denotan claramente que Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi, director general deportivo del Sevilla FC, está centrado en mejorar los argumentos ofensivos de los que dispone Julen Lopetegui, entrenador de los de Nervión, más si tenemos en cuenta las bajas de larga duración de Lamela y Suso, por lesión, y las de En-Nesyri y Munir, que se van durante el mes de enero a jugar la Copa de África con Marruecos.



Por ello, el principal objetivo no es otro que Anthony Martial, delantero del Manchester United, club con el que se tienen conservaciones para llegar a un acuerdo que permita el desembarco del francés en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán en este mes de enero.



Todos los esfuerzos centrados en la vanguardia parecen dejar claro que el alto ejecutivo sevillista no tiene en sus planes el reforzar la retaguardia, dejándola para una futura ventana de transferencias cuando haya una baja, señalando todo a una venta de Jules Koundé, la cual se espera más pronto que tarde, más teniendo en cuenta cómo forzó el defensor galo el anterior estío para irse al Chelsea.



Por ese movimiento, Monchi estuvo ojeando bien el mercado para encontrar el sustituto adecuado y uno de los mejores colocados fue Sven Botman, el cual reconoció que estaba por la labor de recalar en el Sevilla FC.



Ahora, la puja por el neerlandés del Lille comienza a recrudecerse, ya que tras los informes que lo colocan en el Newcastle United, que lo tiene como objetivo prioritario, ahora se une a la carrera por hacerse con sus servicios futbolísticos el AC Milan, que busca un sustituto para el lesionado grave, y ex del Sevilla FC, Simon Kjaer.



Así lo adelanta el periodista de 'Calciomercato.com', Daniele Longo, que además añade que es el favorito de todos los que maneja en estos momentos la escuadra lombarda.