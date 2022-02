Almería 3-1 Fuenlabrada: con paso firme hacia el liderato

El Almería consigue encadenar su cuarta victoria consecutiva tras vencer por 3-1 en el Estadio de los Juegos Mediterráneos al Fuenlabrada en otro gran partido de Sadiq

La UD Almería se veía las caras para abrir la jornada de la competición de Segunda con el Fuenlabrada. Los de Rubi buscaban cerrar un mes perfecto para los intereses del club indálico, que hasta entonces contaba todos sus partidos como victorias. Delante un Fuenlabrada que no estaba pasando por su mejor momento, aunque llegaba de conseguir tres empates seguidos: dos ante dos rivales directos del Almería, el Valladolid y el Eibar.

Sorprendía el técnico catalán con una gran novedad inesperada en el once. Además de los cambios obligados por lesiones y sanción, Pozo se caía del once inicial en favor de Aitor Buñuel, que vuelve a la titularidad después de mucho tiempo. Las demás novedades serían Carriço, Eguaras y Puigmal tras las lesiones de Robertone y Chumi y el sancionado De la Hoz.

El partido comenzó con un serio aviso de la UD Almería. El Fuenlabrada no supo defender ni replegar de la mejor manera un saque de esquina a su favor, algo que aprovechó el Almería. Los grandes puntales ofensivos rojiblancos arrancaron a toda velocidad y, tras un pase de Puigmal, Ramazani arrancó la moto para batirse en el mano a mano con Morro. Regateó con éxito al guardameta, pero la pelota salió demasiado larga tras el amago y el belga no podría embocar esa pelota a gol.

El Fuenla sabía que tenía que jugar sus cartas. Balones largos en busca de su referencia en el día de hoy, Bouldini, y esperar de forma replegada al conjunto indálico en su terreno. Aunque, eso sí, el Almería conseguía encontrar ciertas lagunas en contragolpes por medio de Ramazani. El belga seguía sin estar acertado y no conseguía ver puerta ante las ocasiones que estaba teniendo.

Eso sí, no tardó en llegar el gol para la UD Almería. Justo cuando el partido entraba en una fase de cierta igualdad, los indálicos golpearon primero de la mano de Sadiq Umar. No sería el nigeriano quien empujara la pelota al fondo de las mallas, pero casi más mérito tiene lo que hizo el de Kaduna: pugnó con Pulido una pelota que se perdía en la banda, se marchó del defensor y buscó la línea de fondo para poner un pase de cuchara al segundo palo. Allí, Puigmal empujó plácidamente la pelota a gol.



La reacción del Fuenlabrada no se hizo de esperar. Carriço se marchó lesionado de nuevo, prosiguiendo su calvario con las lesiones. Entró por él un Martos que sería clave a la hora del gol visitante. Un centro de Pedro León que cazó solo un Bouldini que se merendó al central recién ingresado en el terreno de juego. Una vez más, Martos demostrando que no tiene nivel para la plantilla indálica.

El partido comenzó a ponerse feo con la ayuda inestimable de García Verdura, que permitió numerosas pérdidas de tiempo por parte del Fuenlabrada después de empatar el partido. El Almería bajó el ritmo pero, aún así, estuvo cerca de dar un susto antes del descanso. Sadiq lanzó un chut potente, muy parecido al primer gol ante el Mirandés, que repelió Morro. El rechace le cayó a Akieme, que mandó un disparo directamente fuera. Con esa jugada terminaría la primera parte, con el empate a uno campeando en el marcador.

Rubi movía ficha nada más volver de los vestuarios: Pozo entraría al terreno de juego por un Ramazani que parecía desesperado en el campo. El inicio del segundo tiempo fue algo más frío que el primero por parte de los rojiblancos, que canalizaban todo su juego por medio de Sadiq. Precisamente el nigeriano intentó dibujar un pase de fantasía al área, que buscó rematar Akieme. La respuesta de Morro al remate fue sensacional.

Seguía Rubi intentando agitar el tablero: retiró a Buñuel para dar entrada a Dyego Sousa. El conjunto rojiblanco pasaría a formar con dos delanteros y Pozo retrasaría su posición al lateral derecho. Precisamente el lateral tardó poco en conectar con el delantero portugués, pero el remate se marchó desviado.

De nuevo, el Almería se pondría por delante en el marcador. Una falta botada por Arnau Puigmal fue rematada de cabeza por, quién sino, el goleador rojiblanco: Sadiq Umar. Imposible para Morro repeler ese cabezazo. El nigeriano sumaba así su cuarto partido consecutivo marcando.

Tanto va el cántaro a la fuente, que se rompe. En este caso, el Almería conseguiría abrir una brecha importante en el marcador gracias, de nuevo, a otra jugada maravillosa de Sadiq Umar. Recibía el nigeriano el balón en la banda y ponía un centro al segundo palo buscando un remate de Puigmal. El catalán no tenía ángulo y prefirió servir de nuevo al centro para que Sousa empujara un precioso gol.

El partido después no tuvo mucha historia. Estuvo el Almería cerca de conseguir el cuarto gol del partido antes que el Fuenlabrada pudiera recortar distancias en el electrónico. El Estadio de los Juegos Mediterráneos se convirtió en una fiesta: se volvía a cantar el himno a capella, se hacía la ola y la grada botaba de felicidad.

El colegiado García Verdura señalaba el final del partido para certificar que los tres puntos se quedarían en tierras almerienses. Ahora, el conjunto dirigido por Rubi dormirá líder y estará muy atento a lo que suceda en el choque que enfrentará al Eibar con el Burgos, pues un pinchazo de los armeros les devolvería la primera posición que tanto tiempo han ocupado esta temporada.



FICHA TÉCNICA

UD Almería: Fernando; Buñuel (Sousa 77'), Carriço (Martos 31'), Babic, Akieme; Eguaras, Samú Costa (Robles 85'), Puigmal (Curro 85'); Ramazani (Pozo 45'), Sadiq, Portillo

CF Fuenlabrada: Morro; Sotillos, Rodríguez, Pulido, Valentín (Amigo 70'); Diéguez, Konaté (Adrián 83'); Ontiveros, Cristóbal (Iribas 60'), Pedro León (Kanté 83'); Bouldini

Goles: 1-0 Puigmal (min. 31); 1-1 Bouldini (min. 36); 2-1 Sadiq (min. 65); 3-1 Sousa (min. 77)

Árbitro: García Verdura (colegio catalán)