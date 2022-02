APiernaCambiada: Sadiq lidera, el Almería tiene que fichar y la explosión de la afición rojiblanca

Nueva entrega del espacio de opinión sobre la UD Almería en ESTADIO Deportivo, acerca de la actualidad del conjunto almeriense que ha conseguido su cuarta victoria consecutiva

Bienvenidos a #APiernaCambiada, vuestro espacio de análisis y opinión sobre la UD Almería en ESTADIO Deportivo. Hoy volvemos a hablar del Almería de forma positiva porque el conjunto dirigido por Rubi ha conseguido su cuarta victoria consecutiva en este mes de febrero en el que todo ha salido bien.



Estas cuatro victorias han venido en los cuatro partidos que el conjunto indálico ha disputado en este mes, algo que se contrapone de forma muy notable a lo que fue ese mes de enero negro en el que el Almería solo sumó un punto de 15 posibles.



El equipo ya ha vuelto a tomar la velocidad de crucero que llevaba a finales de 2021 y ahora parece que las cosas pintan muy bien. Por destacar y hablar un poco más de lo que fue el partido ante el Fuenlabrada, Arnau Puigmal fue la gran irrupción, una de las grandes sorpresas positivas. Tenía que asumir responsabilidades tras la lesión de Lucas Robertone, uno de los hombres fundamentales y fijos en el esquema de Rubi, y Puigmal lo hizo con nota. Cuajó su mejor partido de la temporada: dio dos asistencias además de anotar el primer gol del partido. También se entiende muy bien con Sadiq.



Veremos si cuando Robertone esté disponible, si Puigmal no le quita la titularidad ya que el nivel mostrado por el catalán ha sido sobresaliente. Hubiera sido el MVP del partido Arnau Puigmal de no ser porque en la filas del Almería está el mejor jugador de Segunda División y posiblemente de parte de Primera también: Sadiq Umar.



El nigeriano después de la Copa de África ha vuelto arrasando. Ha cogido las riendas del equipo y decidió tirar del carro. Los números lo certifican así: lleva desde su vuelta a la titularidad cinco goles en cuatro partidos. Poco más se puede decir. La genialidad con la que resuelve una situación complicada en el primer gol para regalarle un gol a Puigmal, el segundo gol es un remate de cabeza, sumando a su repertorio un registro en el que no estábamos tan acostumbrados a ver al delantero de Kaduna, el tercer gol que viene fabricado por el propio nigeriano...



Por tocar algo negativo, creo que es bastante claro que hay que firmar un central, ya sea libre o utilizando el pretexto de la lesión de Juanjo Nieto como baja de larga duración. Ha quedado bastante claro que con Carriço no se puede contar. El central, ex del Sevilla, lleva toda la temporada en la enfermería. Apenas sumó media hora de encuentro cuando volvía a caer lesionado. No le están respetando las lesiones y es una lástima porque hasta entonces había cuajado buenos minutos. Su sustituto, Iván Martos, nada más entrar propició un gol tras un error gravísimo en la marca.



Entre que Carriço no tiene el físico y que Martos no tiene nivel, el Almería, tal y como dijo Rubi, tendrá que explorar el mercado. Falta le hace porque se avecinan meses claves en la búsqueda de ese objetivo tan ansiado por la nueva propiedad del Almería.



Para despedirme con un poquito de sabor dulce, me gustaría hablar de la verdadera victoria de estas últimas semanas: la afición de la UD Almería. Hasta hace muy poco la afición del Almería se caracterizaba por su apatía. Algo despertó después de aquel viaje ilusionante a Málaga y parece que ha cambiado el sino de la afición rojiblanca que se ha convertido en una fiesta.



A la afición le digo, si se me permite lanzar un mensaje: no sé si el Almería subirá, no sé si se volverá a quedar a las puertas de ello pero lo que sí le digo a la gente es que disfrute del camino. Estas son las memorias que quedarán para el día de mañana para contarlo a los que vengan. Ese es mi consejo: disfrútenlo porque esto se vive muy poco en el mundo de fútbol.