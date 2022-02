"Fekir es ya de la familia y Sabaly parece que lleva aquí muchos años"

Antonio Cordón: de gestor de la explosión de Mbappé a arquitecto del mejor Betis de los últimos tiempos

El director general deportivo del Real Betis, Antonio Cordón, concedía esta semana una extensa entrevista a la prestigiosa revista francesa 'So Foot' en la que repasaba diferentes aspectos de la actualidad verdiblanca, así como de su pasado, que le hizo ocupar un cargo similar en el Mónaco, logrando en el Principado la conquista de la Ligue 1 con un tal Kylian Mbappé en sus filas.



- ¿Qué espera del derbi de este domingo? Nunca Sevilla y Betis llegaron tan bien clasificados los dos a este duelo.

- La temporada hasta ahora ha sido magnífica. Desde el año pasado, el Betis viene haciendo las cosas en el orden correcto. Actualmente, somos el único equipo español que sigue participando en tres competiciones; es un verdadero motivo de satisfacción y deseamos continuar en esta dinámica. Por supuesto, este derbi refleja una importancia capital para nuestra ciudad y nuestra afición. Como profesional comprometido con el fútbol, ??lo veo como un encuentro especialmente estimulante. Quiero ver un gran espectáculo, especialmente porque nuestro oponente también está teniendo una gran temporada.

- ¿Cómo les va a los dos ex participantes de la Ligue 1 en las filas verdiblancas?

- En cuanto a Nabil (Fekir), todos saben que es parte fundamental en el crecimiento del equipo. Estamos muy contentos con su desempeño y siento que su interés por la ciudad y el bienestar de su familia también son importantes para él. Su hermano Yassin está en el Betis Deportivo; trabaja en las categorías inferiores y vemos que tiene buenas cualidades profesionales y humanas. Cuando las cosas van bien, tenemos que sedimentarlo y seguir cuidando la comodidad de nuestros jugadores. Nos consideramos una familia, y eso también vale para Sabaly (baja de última hora para el 27-F). Ha aportado mucho al Betis desde su llegada, porque sabe jugar por la izquierda y por la derecha de la defensa. Además, su integración es fenomenal. Está aprendiendo español muy rápido, y sentimos que ha sido parte del equipo durante años. Su lesión le dejó fuera durante mucho tiempo, pero ahora esperamos que pueda ser titular si así lo decide el entrenador.

- ¿Cómo llega un profesor de educación física a ser director deportivo del Villarreal?

- Me encantaba el fútbol, ??y el deporte en general. Logré obtener los títulos de entrenador a nivel nacional bastante joven. A partir de ahí, toqué todas las funciones relacionadas con el fútbol, ??más allá de la gestión. Tracé las líneas en los terrenos de juego, organicé las habitaciones, las parcelas, las camisetas... Era el comienzo, así que tenía que combinar las tareas para ganar un poco más de dinero. Nada más llegar al Villarreal, partí de la cantera, donde pasé de entrenador a ojeador en el área madrileña; luego, de ojeador a analista del primer equipo antes de llegar al nivel internacional. Estos diecisiete años pasados ??en el club (entre 2000 y 2016) me dieron antecedentes importantes. Con el Betis, vamos por buen camino; veremos qué pasa después.

- Una colaboración tan larga en el mismo club es algo inusual para un director deportivo en estos tiempos. ¿Qué le vinculaba tan particularmente a este club?

- Es un vínculo casi familiar con el Villarreal. Inicialmente, teníamos el proyecto de construcción del complejo deportivo y lo llevamos a cabo con el objetivo de mejorar las infraestructuras y la formación. En esto me siento muy apegado a lo que hemos podido lograr juntos durante todos estos años. Nuevamente hoy le deseo lo mejor a este club. Mantuve muchos amigos, aprendí mucho allí. A lo largo de los años, el Villarreal se ha convertido en una especie de modelo a seguir.

- Luego, estuvo un año al frente del departamento deportivo del AS Monaco en la 2016/2017, temporada en la que el club terminó campeón de Francia y semifinalista de la UEFA. ¿Cómo vivió esa experiencia?

- Fue algo increíble. Pero, cuando empezamos, las cosas no eran tan simples. Con Leo Jardim construimos un equipo desde dentro del vestuario, y eso era lo que quería transmitir al club: las personas son una cosa, pero el grupo sigue siendo la fuerza central. Ese año fue el aspecto colectivo lo que nos permitió desde el inicio de la temporada iniciar esta dinámica positiva y ganar confianza de una manera muy saludable. Por ejemplo, Morgan de Sanctis fue nuestro tercer portero, pero trajo mucho buen humor al vestuario. Además, la inserción de Mbappé durante la temporada nos hizo cambiar nuestro sistema de juego, pasando de un delantero centro a dos puntas. Con trabajo duro, el equipo hizo posible esta actuación excepcional. Bernardo Silva, Lemar, Sidibe...

- A día de hoy, ¿todavía reconoce el estilo de ese Mónaco o ha cambiado todo?

- Todavía veo sus partidos, y eso me gusta, porque sé que algunos amigos todavía trabajan para el club. Pero, sinceramente, creo que el equipo ha cambiado mucho desde entonces. Hay otros directivos y una nueva dirección deportiva. Si el club todavía tiene éxito hoy, el mérito es de otros.

- Entre los jugadores que fichó durante el verano de 2016 están Kamil Glik (11 millones de euros, del Torino), Djibril Sidibé (15 millones, del Lille) o Benjamin Mendy (13 millones, del Marsella), que fueron sus fichajes más caros. ¿Ya tenía en mente competir con el Paris Saint-Germain por el título?

- No, eso llegó durante la temporada. Había ganas de mejorar respecto a la campaña anterior, que había sido difícil (eliminado por el Valencia en la ronda preliminar de la UEL, derrotado por 6-1 por el Lyon en la penúltima jornada...) . La idea no era tanto fichar a grandes jugadores, sino cambiar la visión estructural del club. Era algo fundamental para el Mónaco. Por supuesto, los perfiles de los que habla tenían que aportar un valor añadido al grupo, y resultó ser lo correcto.

- En particular, recuperó a Radamel Falcao cuando regresó cedido por el Chelsea después de una temporada poco convincente por su parte. Tras dos temporadas difíciles para él y dos lesiones graves, ¿qué le convenció para mantenerlo en la plantilla con confianza?

- La confianza era principalmente el trabajo del entrenador. Por mi parte, era consciente de la calidad técnica de Falcao, y eso iba mucho más allá del aspecto físico. Falcao en el área es un matador. No importa si llega con velocidad o no: el balón acaba en la red, ya sea gracias a la cabeza o al pie. Tiene una habilidad extraordinaria para aprovechar un espacio.

- Durante esta famosa temporada arrancó la dupla Falcao-Germain, pero poco a poco se notó la irrupción de Kylian Mbappé en el club. ¿Honestamente pensó que su curva de progresión iba a ser tan deslumbrante?

- Era muy importante que Valère Germain pudiera quedarse en el club, porque representaba el estilo inicial del Mónaco. A lo largo de la temporada, aportó mucho. Mbappé era un joven que acababa de ganar la Gambardella con la sub 19 y se asentó en el primer equipo. Desde sus primeros entrenamientos con el conjunto profesional, Mbappé fue un jugador diferente. Poco a poco se fue imponiendo bastante claro en el equipo y tenía que tener su oportunidad; se notaba.

- Con un avance tan deslumbrante en el Mónaco, hubo que gestionar rápidamente el expediente de Mbappé, muy codiciado por varios clubes, entre ellos Barça, Real Madrid y PSG. ¿Cómo son las negociaciones de este tipo con jugadores tan deseados?

- En realidad, Mbappé se centró en el tema deportivo; es decir, su integración en el grupo y cómo hacerse lo más útil posible. También estaba preocupado por sus estudios. La gestión económica de Mbappé fue cosa de Vadim Vasilyev. Veía las ofertas que llegaban durante la temporada y, a veces me preguntaba, '¿crees que deberíamos dejarlo ir ahora?' o '¿en cuánto estimas su valor?'. Honestamente, ¡no sabía qué decir! (Risas). Y, finalmente, era bastante difícil predecir una venta tan buena.

- ¿Por qué decidió dejar el club sólo un año después de su marcha?

- Soy un hombre de retos. Después de esta fantástica temporada, tuve la oportunidad de dirigir cuatro equipos simultáneamente en Italia, España, Portugal y China (Parma, Granada, Tondela y Chongqing Lifan). Sinceramente, este desafío realmente me atrajo. ¿Quiénes fueron las personas que ya han hecho esto antes? Era un trabajo nuevo, algo innovador. Con Parma y Granada conseguimos acceder a Primera división. Fue una satisfacción.

- Recientemente, su compatriota Pablo Longoria pasó de director deportivo a presidente del Olympique de Marsella con tan solo 36 años ¿Qué opina de su trayectoria?

- ¡Él está en una etapa más alta que la mía! (Risas). Cada uno tiene su trayectoria y su forma de progresar en el mundo del fútbol. Longoria es una persona que viene de las raíces del fútbol; ??ha invertido mucho para lograr lo que hace hoy. En España sabemos que Pablo ya lo ha conseguido.

- Y usted, ¿lo piensa para el futuro?

- Para ser honesto, nunca me hice esa pregunta. El trabajo de director deportivo es muy intenso; imagino que el de presidente debe ser aún más exigente. Ahora mismo, no está en mi cabeza.