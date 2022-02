El alcance de la lesión de Fekir y la posibilidad de que Acuña hubiera visto la roja

El beticismo contuvo la respiración cuando vio a Nabil Fekir tendido sobre el césped después de una dura entrada de Acuña que pudo costarle la expulsión. Aunque finalmente parecía que iba a poder continuar, tuvo que retirarse en el descanso, en el Manuel Pellegrini dio entrada a Joaquín por él.

Tras el Sevilla FC-Real Betis, Manuel Pellegrini aclaraba que había sufrido una lesión y que no sabe si podrá contar con él para el partido del Rayo, al tiempo que Joaquín reconocía que el futbolista francés estaba muy dolorido.

"Fekir tuvo un golpe y una distensión. Vamos a ver cómo evoluciona de aquí al jueves", admitía el técnico del Betis, quien no quería valorar si Acuña debió ser expulsado por esa patada tan dura al tobillo de Fekir. "En la acción hay un árbitro y un juez de línea. No somos los técnicos para decir si la jugada merecía otra sanción. No creo que sea por culpa del árbitro por lo que se ha dado este resultado", advertía.

Joaquín tampoco sabía cuál podía ser el alcance de la lesión, pero sí que el futbolista galo estaba muy fastidiado. "Esperemos que solamente sea el golpe. Se ha retirado con bastante dolor y ojalá que no sea importante", aseguraba el portuense.

Mañana, tras las pruebas y ver cómo se ha levantado Fekir, se estudiará el alcance de la lesión, aunque las palabras de Pellegrini tranquilizan, pues si no llega al jueves al menos sí podría hacerlo para otro duelo clave, el del domingo ante el Atlético. Un partido en el que ya no estará Canales y el francés será clave.