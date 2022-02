Joaquín considera que el Sevilla hizo muy poco para marcar dos goles

Si hay algún jugador que en este tipo de partido no merece ninguna motivación, ése es un canterano. Joaquín entró tras el descanso y cambió a un Real Betis que hasta ese momento había estado somtico por el Sevilla FC.

El jugador de El Puerto de Santa María analizaba el choque y admitía que la primera parte del Betis había sido muy mala. "Han sido dos partes muy diferentes. En la primera no hemos entrado bien en el partido. Nos ha costado entrar y ellos han apretado mucho. El Sevilla FC, sin crear ocasiones claras, con córners, colgando pelotas... Se han encontroado con el penalti y el segundo gol sin crear demasiadas ocasiones. No hemos sabido tranquilizar, colocarnos y tenerla. En la segunda parte hemos tenido el balón, hemos tenido la iniciativa de ir a por el partido, como si fuera 0-0, y hemos conseguido crear muchas ocasiones, pero hemos marcado el gol muy tarde. Me acuerdo de la de Alex y si entra, quedaban 15 minutos para buscar el empate. Nos ha hecho mucho daño el 2-0", aseguraba Joaquín.

El capitán verdiblanco reiteraba que la derrota había llegado más por deméritos propios que por méritos sevillistas, y que el Betis no había hecho lo que sabe hacer en esos primeros 45 minutos. "Ha sido una primera parte donde no hemos tenido la garra y lucha. Hemos intentado tranquilizar el partido y ésa no es nuestra identidad, que es ir a por el encuentro desde el inicio. El Sevilla, en dos balones cerca del área, se ha encontrado con ese 2-0, que es muy difícil de remontar en su casa", reiteraba.

El jugador gaditano estaba contento con su partido y con haber podido disputar el que posiblemente sea su último derbi, pero se lleva el sabor amargo de la derrota. "He entrado para intentar remediar un poquito el resultado, intentar ir a por el partido y acortar la ventaja. Creo que en la segunda parte que hemos ido a por el partido, la pen aes que ha llegado el primer gol muy tarde", añadía.

Por último, el capitán del Real Betis quiso pasar página y centrarse en las semifinales de Copa del Rey y en un Rayo que vendrá a ganar al Villamarín. "Hay que pensar en el partido del jueves, cerrar página y tener la oportunidad de jugar otra final. Lo primero hay que hacer es sacar el partido adelante ante un gran rival como es el Rayo. Tenemos que poner los cinco sentidos y entrenar bien para ese partido", concluía.