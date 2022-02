Robert Moreno cree que la afición debe estar "muy motivada" ante el desplazamiento masivo de seguidores cadistas

El técnico rojiblanco cree que las sensaciones son "muy positivas" y que la "unidad" en el club es "total"

El Granada CF disputa mañana uno de los encuentro más importantes de esta temporada. Recibe al Cádiz CF en el Nuevo Los Cármenes, que también llega muy necesitado al duelo, ya que se sitúa en el primer escalón de los puestos de descenso con veinte unidades, cuatro menos que los de Robert Moreno.

Respecto a cómo afronta el equipo esta semana crucial, Moreno ha admitido llevarlo como "una semana normal. "A nivel interno hemos comentado la situación. El equipo y el club está unido, somos conscientes de que después de este tramo, vendrá uno bueno, como en la primera vuelta. Sabemos que si ganamos, el Cádiz queda en una situación muy complicada, ocho con el golaverage. Toda la gente que formamos parte del club, estamos muy unidos".

Evidentemente, existe mucha necesidad por empezar a sumar de tres en tres, pues esas cinco derrotas consecutivas sumen al Granada en situación muy compleja. "Estamos hasta mejor que en la primera vuelta en cuanto a números. Si te centras en que hemos sumado cinco derrotas, es un desastre. Ahora tienen que venir aquí rivales de nuestra liga, estamos completamente seguros de conseguir el objetivo", ha destacado.

Esta semana, la plantilla ha cerrado filas entorno a su entrenador, con muchas declaraciones de los futbolistas rojiblancos en apoyo a Moreno. "Lo que se ve en los jugadores y en la dirección es lo mismo que lo que yo digo. A veces se quieren generar situaciones que no existen. A nivel interno todos estamos trabajando bien. El único error en este ciclo de partidos ha sido el partido ante Osasuna. Hablo mucho con todos, son conscientes de la situación. Estando unidos y confiando los unos en los otros, lo sacaremos", ha señalado

El técnico apuesta por no hacer un uso extensivo de la palabra 'final', pues ve en el duelo ante el Cádiz como "otro más. Yo no puedo hacer un planteamiento como el de la segunda parte ante el Villarreal cuando sería un suicidio. Nosotros analizamos al rival, creemos que jugarán con el mismo que ante el Getafe porque se sintieron muy cómodos. No hay nada más allá que el partido de mañana".

En cuanto al apartado de la convocatoria, el técnico catalán no ha querido entrar al grano para dejar las menos pistas posibles a su compañero Sergio González. La baja de Gonalons es un contratiempo importante para los nazaríes, al igual que la de Escudero y la de larga duración de Santiago Arias. "Hay predisposición, están entrenando muy bien. Con lo que tengamos, pelearemos". Además, el preparador ha admitido en su comparecencia que el venezolano Darwin Machís, "está bien".

El de este lunes se postula como un encuentro más que complicado para ambas partes. Por ello, la respuesta de ambas aficiones se espera con los brazos abiertos. En cuanto a su estadio, Robert Moreno cree que las sensaciones son "súper positivas". La gente del Granada tiene que tener un plus de motivación porque "hay gente del equipo rival. La afición tiene que apoyar al equipo, no entiendo otra actitud que no sea la de apoyarnos", ha esgrimido

Después de ocho días sin competir, los rojiblancos reciben al Cádiz para posteriormente viajar hasta tierras valencianas Algo que "perjudica" al Granada, según Moreno; pues ·tienes que asumirlo cuando eres un equipo que no está en Europa. El Valencia la semana que viene también vendrá de jugar una semifinal de Copa del Rey. Todo el mundo tiene estos problemas. Hay que aceptarlo", ha concluido.