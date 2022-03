La "crueldad" se ceba con Natxo González y el Málaga

El entrenador analizó el empate a uno del Málaga contra el Cartagena

Lo tenía en la mano y vio cómo se lo quitaban de la misma. Natxo González todavía no sabe lo que es ganar como entrenador del Málaga desde que llegase a finales de enero. Esta vez fue Okazaki en el 95' el que le quitó dos puntos de oro para acercarse al objetivo de la permanencia. "Hay momentos como este en el que todo son desgracias. Hay que asumirlo y pasar este momento complicado. Mañana volverá a amanecer, aunque es duro pasar por estos momentos", abría el técnico la rueda de prensa post partido.

Y es que la manera en la que se produce el empate hace daño por el minuto en el que llegó. Un palo bastante grande: "Es cruel y de qué manera. Es el único tiro a puerta de todo el partido. Pasan estas cosas cuando estás en estas dinámicas y estas situaciones. Hay que rescatar muchas cosas buenas que se han podido hacer en este partido, aunque ahora solo queda en la memoria lo malo".

Para Natxo se hicieron cosas bien. Está claro. Pero también reconoció que existen puntos a pulir: "A mí me gustaría que hubiéramos tenido el balón y más personalidad. En estas situaciones tiendes a meterte atrás. Hay que tratar de tenerla y sacar algo. Cuando tienes los 3 puntos tan cerquita tiendes a defender. Pasa en todos los partidos del mundo. Estábamos defendiendo bien, y ha sido una pena al final". "Tuvimos unos minutos en Anoeta en el segundo tiempo. Sí, refiriéndome a lo que buscamos. Relacionarnos más, tener pausa en ciertos momentos. Esos han sido buenos, y tenemos que confiar en ello y seguir aplicándolo. A partir de ahí, el resultado es el que tiene que hacer bueno todo eso", afirmaba con rostro serio.

Lo bonito del fútbol es que no tiene memoria y siempre ofrece segundas oportunidades. La próxima, vital para el Málaga: "Todos los partidos hay que jugarlos como si fueran el último. Hay que acabarlos muertos a nivel físico y mental. Es una oportunidad perdida, lo teníamos en la mano. Vamos a Amorebieta, un partido muy importante como todos los que quedan. A reponernos y a seguir".

Para ese partido no podrá estar por acumulación de amarillas Alberto Escassi. "No estoy pensando ya en eso. Estoy pensando en lo transcurrido hoy. Estas cosas pasan, unas por lesión y otras por sanción. Buscaremos soluciones y otros nombres", apuntaba sobre la ausencia del paleño. Por último, hizo referencia a Febas y las molestias que le impidieron acabar el partido: "Que yo sepa es algo de molestias físicas. Ha habido mucho desgaste. En un principio que yo sepa no es nada más allá que una subida de músculo".