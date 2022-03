Las fechas malditas del Almería y las destituciones de Guti y José Gomes

El conjunto rojiblanco hace frente a una recta final de temporada que no se le ha dado demasiado bien en los últimos años

En las últimas temporadas, especialmente desde la llegada de Turki Al-Sheikh, el aficionado de la UD Almería vive cada primavera una especie de 'día de la marmota'. El conjunto indálico suele ilusionar a sus seguidores con resultados y fútbol durante el primer tramo de la temporada para después caer en la recta final de la temporada.



La primera temporada de esta nueva era en el Almería estuvo marcada por el inicio de la pandemia y el parón de todas las ligas de fútbol nacionales. Antes de ese momento, el equipo entonces dirigido por Guti no estaba pasando su mejor momento. Después, el Almería perdió el ascenso encadenando actuaciones irregulares sin ningún matiz de juego que no pasara por Darwin Núñez.

Parecía que el año siguiente sería distinto



El segundo año de la nueva directiva rojiblanca parecía haber cambiado todo radicalmente. El hecho de haber realizado pretemporada, a los mandos de José Gomes, y de unos refuerzos que mejoraban notablemente la plantilla del curso anterior, transmitían la sensación de que ese era el año del ascenso. Por si fuera poco, la irrupción de Sadiq en los meses de diciembre y enero dotaban al equipo de un jugador determinante en Segunda.



Nada más lejos de la realidad, el conjunto indálico comenzaba su particular senda por el desierto. Precisamente en la jornada 29, alturas que hemos alcanzado el fin de semana anterior, el equipo comenzaba a dar muestras de falta de ideas, cansancio y de jugadores que no terminaban de estar enchufados.



El declive la temporada anterior comenzó con un empate a cero en casa frente a un Alcorcón de tabla baja. Tuvo la oportunidad de llevarse el partido el Almería tras un gol de Juan Villar, precedido de una asistencia magistral de Morlanes. El gol no subiría al marcador tras señalar el VAR un dudoso fuera de juego.

Un final trágico: lo que debe evitar esta temporada el Almería



Desde entonces, el conjunto indálico sumó en siete jornadas tan solo seis puntos: solo venció un partido, empató tres partidos y perdió otros tres encuentros. En total, seis puntos de 21 posibles. Esta mala racha condenó al equipo indálico y redujo a mínimas las opciones de conseguir el ascenso a LaLiga Santander de forma directa. También se llevaría por delante a José Gomes como técnico rojiblanco, al igual que Guti la campaña anterior.



Esta temporada, de momento, ha comenzado mejor la cosa. El Almería ha vencido al Fuenlabrada 3-1 de forma contundente en esa jornada 29, donde comenzó el principio del fin el año pasado. Después de superar un bajón en el mes de enero, los pupilos de Rubi deberán haber tomado nota del pasado para no repetir los mismos errores que han llevado al Almería disputar una temporada más en la Segunda División.