Samu Costa: el apoyo de la afición, el ascenso, el Zaragoza, su estado tras pasar el covid...

Samu Costa, centrocampista portugués de la UD Almería, ha repasado la actualidad del equipo rojiblanco pensando ya en el choque ante el Zaragoza. El portugués destaca la unión del equipo y no quiere ir más allá de pensar en el siguiente partido.

Sobre el próximo enfrentamiento fuera de casa ante el Zaragoza: "Sabemos que va a ser un partido difícil como ahora van a ser todos. El equipo está entrenando bien. Estamos preparados. Sabemos que tenemos la baja de Dani y eso nos deja un poco enfadados. Afrontamos este partido para ganar los 3 puntos".

Fuera de casa, el objetivo es no encajar



Para Samu Costa, la portería a cero es el requisito fundamental en los partidos lejos del Mediterráneo: "Las claves son hacer nuestro fútbol, como venimos haciendo, tener intensidad y en los partidos de fuera de casa lo importante es no encajar. Vemos cómo en Málaga estuvimos bien defensivamente y casi siempre vamos a marcar. Tenemos que ser fuertes en los duelos, estar muy bien defensivamente y ofensivamente hacer lo que hacemos siempre".



La liga está más apretada que nunca por el ascenso. Ningún equipo falla y, según el luso, los partidos ahora serán más complicados: "Estamos en una fase de la liga que todos los partidos van a ser como una final. Cada partido es como si fuera el último de nuestras carreras. Tenemos que encarar cada partido con humildad siempre. No hemos ganado nada por ganarlo todo en el mes de febrero. Tenemos muchos partidos por delante y los encaramos uno a uno sin mirar la clasificación".



El luso admite que no le importa la clasificación: "Personalmente me da igual si miro o no la clasificación. Mis compañeros y yo sabemos lo que tenemos que hacer. No creo que por mirar la clasificación te vayas a poner más presión o no. Lo importante es encarar el próximo partido y ganarlo y ahí hacemos nuestro trabajo"



Tras la victoria ante el Fuenlabrada, la moral está por las nubes en el vestuario: "Siempre es bueno encarar un partido después de una victoria. Vamos con la motivación al máximo, estamos muy bien físicamente, estamos entrenando muy bien... vamos a ir para ganar los 3 puntos y hacer nuestro trabajo".



El centrocampista portugués reivindica el trabajo diario, que ayudó a superar el bajón de enero: "Esto enseña todo el trabajo que hacemos día a día en los entrenamientos. Toda la plantilla ahora mismo está muy centrada y todos los días lo hace lo mejor que puede. Lo importante es eso: trabajar siempre día a día. Eso es lo mejor para, primero, estar bien uno mismo y después para el equipo. Ahora queremos recuperar a Dani Carriço y a Lucas Robertone. Les estamos esperando pero los que están, están preparados".

Sufrió estragos tras superar el covid



Su estado físico ahora es bueno, pero se resintió tras pasar el coronavirus: "Me encuentro perfecto, muy bien físicamente. El mes de enero me ha costado un poco porque he tenido COVID y no he salido muy bien de ahí. Tengo hecho mi trabajo para estar bien personalmente y me encuentro muy bien".



Destaca además uno de los puntos clave para el éxito del equipo, la unión: "Esto algo que va a estar pase lo que pase este año: la unión siempre va a estar ahí. Ganes o pierdas, la unión ahí dentro es muy buena. Son muy buenos compañeros, muy buenas personas. Lo importante es mantener eso y recuperar a los que no están pronto".



Sobre los recibimientos de la afición y todo el apoyo que brinda la hinchada rojiblanca: "Es de las mejores cosas del fútbol. Ver que la afición está con nosotros cuando llegamos a dos horas de partido... yo sé que ha habido un enfado de la afición con los cambios de la ruta del autobús pero en eso no ha tenido nada que ver el equipo. El equipo está siempre con la afición. Yo he estado al otro lado y a mí me gustaba cuando el autobús paraba. Creo que es un respeto que el club enseña a la afición. Estamos muy contentos con la afición y queremos que venga cada vez más al estadio porque estamos en una fase en la que tenemos que estar todos juntos".