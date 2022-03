El Houston Dynamo mira al Betis para seguir con su proceso de mexicanización

El equipo de la MLS estadounidense ha anunciado este mismo miércoles el fichaje de Héctor Herrera, que podría no ser el único internacional azteca que abandone LaLiga

El Houston Dynamo FC de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos está decidido a reforzar la presencia de futbolistas mexicanos en un campeonato que ya cuenta con el ex del Sevilla FC Javier 'Chicharito' Hernández (Los Ángeles Galaxy) o con el que fuera jugador estrella de la Real Sociedad Carlos Vela (Los Ángeles FC). Así, después de cerrar el fichaje de Héctor Herrera para la próxima temporada y anunciarlo este mismo miércoles, ahora centra sus esfuerzos en llevarse a uno de los dos aztecas del Real Betis.



El veterano Andrés Guardado lleva años recibiendo ofertas de la MLS, pero está en conversaciones para renovar y el que podría llegar a EE.UU. es su compatriota Diego Lainez, quien no termina de hacerse un sitio en el Real Betis. Apenas encontró minutos con Quique Setién y Rubi. Manuel Pellegrini le dio bola a inicios de 2021, pero unos inoportunos problemas físicos le frenaron y la lesión de tobillo que sufrió con México en los Juegos Olímpicos del pasado verano (se colgó la medalla de bronce) le hicieron partir con una desventaja sobre el resto de sus compañeros que aún no ha logrado revertir.



Diego Lainez, de 21 años, siempre se ha mantenido firme en su deseo de seguir en Europa -más concretamente en el Betis- cuando su nombre sonaba como posible salida en cada una de las ventanas de fichajes desde su llegada a Heliópolis en enero de 2019 a cambio de 14 millones de euros. Ha jugado 69 partidos en estos tres años, con largas ausencias entre medias y una producción de cuatro goles y seis asistencias.



Siempre ha frenado a todos sus pretendientes, pero el próximo verano podría ser distinto. Aunque entró en la última lista del 'Tata' Martino, ya ha comprobado que le costará ser un fijo en la absoluta de México mientras no tenga un rol más protagonista del que hasta el momento tiene en el Betis. Esta situación es la que pretende aprovechar el Houston Dynamo FC, que según diversos medios norteamericanos ya habría iniciado las conversaciones con Lainez.





Diego Lainez ???? in talks with the Houston Dynamo ????



If they close the deal, he would join during the summer just like Hector Herrera ????.

Dynamo making moves.