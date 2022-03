Cuando Turki estuvo cerca de comprar el Zaragoza

Esta semana Almería y Zaragoza se verán las caras en La Romareda y serán rivales, pero estuvieron muy cerca de ser equipos hermanos

El viernes a las 21:00 horas abrirán la jornada en La Romareda Zaragoza y Almería. Ambos conjuntos llegan en buenas dinámicas: los maños encadenan dos victorias consecutivas tras vencer en el último minuto al Sporting y los almerienses suman cuatro partidos seguidos ganando.



Un duelo de rachas entre dos equipos que hace no mucho fueron fieros rivales en la contienda por ascender a LaLiga Santander. Aquella temporada 19/20 fue protagonista el covid, que condicionó el final de todos los campeonatos ligueros a lo largo y ancho del globo. En este caso no iba a ser menos y la suerte no le sonrió a ninguno de los dos equipos, que hoy en día siguen batiéndose en la categoría de plata del fútbol español.

Ahora la situación de los clubes es radicalmente distinta



Aunque eso sí, ahora los objetivos son bien distintos. Tras aquella buena temporada, el Zaragoza se vino abajo y comenzaron los problemas económicos tras el golpe del covid. El Almería sí que aguantó gracias al músculo económico de su propietario, el ministro árabe Turki Al-Sheikh. Precisamente esta circunstancia la quiso aprovechar el club maño.



Tal y como contaron en su día los compañeros de Diario de Almería, la directiva zaragocista aprovechó un enfrentamiento entre ambos clubes para pedirle a Turki Al-Sheikh que se convirtiera en accionista del Real Zaragoza. La intención era que aportara una cantidad de dinero que pudiera solventar los problemas económicos que azotaban entonces a un club histórico del fútbol español.



Esta operación no llegó a buen puerto por las complicaciones legales de la misma. La ley en España no permite que una persona pueda ser propietario de dos equipos al mismo tiempo, por lo que Turki habría tenido que realizar una maniobra económica y legal para poder acometer esta compra.

Una compra frustrada y los apuros maños



Finalmente el interés de Turki se quedaría en nada para el disgusto de los zaragocistas que podían ver cómo revivía su club tras pasar horas muy bajas. El conjunto maño desde entonces no ha dejado de coquetear con el descenso a 1ª RFEF tanto la temporada anterior como esta, aunque ahora haya cogido algo de respiro e incluso mirar de reojo al playoff de ascenso.



No se puede decir de todos modos que las relaciones a nivel deportivo con el Zaragoza sean ni mucho menos malas. El Almería rescindió a dos de los jugadores con más peso en la escala salarial de la plantilla este verano como Petrovic y Vada para que terminaran recalando gratis en las filas aragonesas. Como contrapartida, el Almería se ha llevado de forma gratuita a Íñigo Eguaras, que apunta a titular este viernes precisamente contra su ex equipo.