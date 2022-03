El otro ex del Málaga con una oferta para volver a calzarse las botas

Adrián López, quien trabaja a prueba con el grupo para intentar recuperarse y firmar hasta final de temporada, no es el único exmalaguista sin equipo con opciones volver a sentirse futbolista

Mientras que el Málaga CF trabaja en la posible incorporación de Adrián López, quien lleva semanas trabajando a prueba junto al grupo ultimando una recuperación que le pueda permitirse volver a sentirse futbolista, una vez que lleve sin equipo desde que acabó con Osasuna el pasado verano, otro exmalaguista podría volver al fútbol en activo de manera similar. Hablamos de Samu García.

Samu García, quien abandonara el Málaga CF junto al otro Samu, Castillejo, para firmar por el Villarreal, se retiró en 2020 y ahora ha recibido una propuesta para volver a calzarse las botas como profesional. Pero no en La Rosaleda, sino en el Vélez CF, de la Segunda RFEF. Y es que el conjunto de La Axarquía se ha puesto en contacto para conocer la disponibilidad del exftubolista blanquiazul, tal y como indica Radio Marca Málaga.

El Vélez CF dispone de fichas libres, después de haber realizado diferentes movimientos en su plantilla durante el mes de enero, por lo que ha barajado la posibilidad de sumar a la causa a Samu García. Sin embargo, el propio futbolista ha acabado declinando la iniciativa del Vélez CF, pues el fútbol ya no pasa por su cabeza.

"Decidí no jugar más hace un par de años", indicó Samu García cuando anunció su retirada. Una noticia que cogió a pocos por sorpresa, y es que estaba sin equipo desde que rescindiera con el Levante en el mercado invernal de la 18/19.

Así explicó Samu García su decisión de colgar las botas: "Tuve muchas ofertas y muchas interesantes, pero ya no me hacía feliz jugar, quería estar con mi gente. Muchos me preguntan, pero el dinero no lo es todo. Obviamente, si hubiese seguido jugando habría ganado más aún. Pero hice buenas inversiones y con lo que tengo podré vivir muy bien. No me hace falta más".

Una postura, por tanto, muy diferente a la del exmalaguista Adrián López, quien sí está haciendo todo lo que está en su mano para intentar volver a vestirse de malaguista en este final de temporada. Samu García estuvo durante dos temporadas y media en el Málaga CF, con el que disputó un total de 73 encuentros en Primera división. Como malaguista llegó a firmar nueve goles, aunque él mismo ha recordado con especial cariño en alguna que otra ocasión dos de ellos: "El más bonito, mi primer gol con el Málaga, que dió la victoria contra el Betis en el minuto 93; y el mejor, contra el Atlético de Madrid en el Calderón que dió la salvación matemática".