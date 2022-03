Joaquín: "¿Jugar la Supercopa? Ojalá, qué bonito"

El capitán verdiblanco, emocionado, se acordó de los que ya no están y de la afición heliopolitana

Joaquín Sánchez, capitán del Real Betis, ha vivido unos minutos inolvidables con el empate conseguido sobre la bocina ante el Rayo Vallecano que a la postre significaba el pase a la final de Copa del Rey. "Qué noche más bonita, qué de momentos vividos y creo que los béticos se lo merecían después de tantos años. Hemos cambiado muchas cosas y qué bonito es ser del Real Betis Balompié", ha dicho para los medios oficiales del club, que ha vuelto a ser preguntado sobre su retirada y la posibilidad de jugar la Supercopa: "Ojalá, qué bonito".

Mucho trabajo tras esta final: "Esto no se consigue de la noche a la mañana, es mérito de mucha gente, de constancia, de sacrificio, todo lo que compone el staff técnico, lavandería, cocina... Es un grupo tan sano que sabíamos que pronto iban a venir cosas bonitas. Uno sueña tantas cosas siendo jugador del Betis... Veo a los béticos y uno sabe que es especial vivirlo como jugador del Betis. Mi tío siempre me decía que no hay cosa más bonita que hacer feliz a los demás, y hoy lo hemos conseguido".

Ha salido justo en el 0-1: "Hemos tirado de garra, de cluha, yo intentaba animar a los compañeros y sabíamos que una íbamos a tener. Lo he visto bien y mira que no he entrado... Eran esos minutos con tensión, el ritmo, ellos dominaban un poc y no es fácil entrar en el partido pero he tenido esa en la banda, he visto el desmarque de Canales y ha llegado el gol, ha sido una emoción que no sé ni cómo me he mantenido en pie".

El Valencia en la final: "Todos tenemos en la cabeza esa final pero vamos a ser conscientes de disfrutar el momento y mañana a pensar en el partido del domingo. Para nosotros es importantísimo para la Champions, queremos mantener el buen trabajo que venimos haciendo en LaLiga".