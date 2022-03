El regreso más esperado en Zaragoza

El que fuera titular y jugador estandarte del club maño ahora volverá a la que fue su casa jugando como titular en el Almería

Será una noche de reencuentros en La Romareda. La UD Almería visitará al Zaragoza en su partido correspondiente a la trigésima jornada de LaLiga Smartbank este viernes a las 21:00 horas. En el bando aragonés hay numerosos jugadores importantes en la historia reciente del Almería, los cuales se enfrentarán a su ex equipo. Sin embargo, posiblemente sea el regreso de Íñigo Eguaras el que nutra de morbo a este partido.



Eguaras llegó en este mercado de invierno al club almeriense, procedente precisamente del Zaragoza. En el club maño había sido una pieza fundamental durante cuatro temporadas y media. Aunque en los últimos tiempos su importancia se había rebajado de forma muy drástica: de ser titular indiscutible en la pelea del ascenso para el Zaragoza, a ser un jugador sin minutos en un Zaragoza que a duras penas luchaba por salvarse.



La llegada de Juan Ignacio Martínez resultó clave en este cambio de papeles. La idea de juego que propone el también ex técnico de la UD Almería queda muy lejos de las prestaciones que puede ofrecer el centrocampista navarro. De hecho, el jugador que ha ocupado su puesto es Radosav Petrovic, ex jugador rojiblanco, que llegó libre este verano procedente de un Almería que no contaba con él.

Un fichaje no exento de polémica



Hubo cierta polémica en la salida de Eguaras. En primer lugar, el Almería fue a por él en diciembre ofreciendo una cantidad de traspaso. La dirección deportiva maña encabezada por Miguel Torrecilla desestimó la oferta para, semanas más tarde, poner en el mercado al propio Eguaras. El Almería volvería a llamar a la puerta y se hizo con sus servicios de manera gratuita: únicamente debería pagar una pequeña cantidad de dinero en el caso de ascenso y de que Eguaras jugara una cantidad determinada de partidos.



Ahora las circunstancias y los caprichos del destino han propiciado que Íñigo Eguaras muy probablemente parta como titular ante el que fue su equipo. Las bajas de Chumi y de Carriço en la posición de central, han obligado a Rubi a retrasar a De la Hoz hasta la demarcación de zaguero. Por tanto, el jugador que habitualmente actúa como pivote en el esquema del técnico catalán actuará como central.



Esta circunstancia permitirá a Eguaras partir en el once titular en La Romareda. Lo cierto es que el pivote ya había cuajado un gran partido y ha asombrado a una gran parte del respetable de las gradas del Mediterráneo. Un perfil mucho más ofensivo y vertical que el de De la Hoz, pero que actuó de igual manera muy serio en tareas defensivas, algo fundamental para liberar a los puntales ofensivos que tiene el conjunto indálico en sus filas.