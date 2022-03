En Cádiz siguen esperando a Idrissi... y Monchi ya se teme otro 'caso Rony Lopes'

El extremo, cedido por el Sevilla FC en el Cádiz CF hasta final de temporada, tampoco acaba de explotar con el conjunto amarillo

La delicada situación deportiva del Cádiz CF, en puestos de descenso y luchando por la salvación desde hace ya demasiadas semanas, empujó al conjunto amarillo a realizar diversos movimientos en el pasado mercado de enero, reforzando a un plantel en el que también se vivió un cambio en el banquillo, sustituyendo Sergio González a Álvaro Cervera.

Un mercado de enero en el que el Cádiz CF, lógicamente, buscó el mejorar lo existente ya en la plantilla, amén de un rendimiento inmediato que se antojaba obligado, ante la necesidad de salir del pozo cuanto antes. Y en líneas generales, lo consiguió, requiriendo muy poco para adaptarse futbolistas como San Emeterio, rindiendo a buen nivel también otros, como Rubén Alcaraz, con un golazo frente al Mallorca.

Las dos incorporaciones de mayor postín fueron Lucas Pérez y Oussama Idrissi, por venir del Sevilla FC. Mientras que el delantero gallego no ha marcado todavía en LaLiga, sí ha sumado calidad al ataque amarillo. Muchas más dudas, sin embargo, hay con el sevillista, en préstamo en el Nuevo Mirandilla hasta final de temporada, sin opción de compra.





Un Idrissi que ya durante su presentación como nuevo jugador del Cádiz CF reconocía que había tenido dificultades para adaptarse al fútbol español y al que todavía se le espera en Cádiz. "Todo era diferente y necesitaba tiempo", dijo durante su puesta de largo el internacional marroquí. Un tiempo que, por desgracia para el Cádiz CF y todo el cadismo, no tiene en el Nuevo Mirandilla. Y es que el calendario y la situación en la tabla, apremian.

En los dos últimos partidos del Cádiz CF en LaLiga, ante Getafe y Granada, Idrissi se quedó en el banquillo, sin participar. Antes, frente al Celta, fue titular, cuajando una actuación bastante discreta. En la segunda mitad, se animó ligeramente desde la izquierda y buscó portería, aunque generó muy poco peligro. En total, suma 65' en LaLiga como amarillo, habiendo disputado un minuto en la derrota por 2-1 ante el Mallorca y 64' en su primera y única titularidad liguera hasta la fecha frente al Celta.

En Copa, ante el Valencia, también fue titular, sumando 63' en un partido en el que el Cádiz CF dio la cara, a pesar de caer eliminado ante el conjunto che, que disputará la final copera en el Estadio de La Cartuja de Sevilla frente al Betis, el próximo 23 de abril.

El Sevilla FC ya se teme lo peor con Idrissi

Oussama Idrissi arribó al Sevilla FC en octubre de 2020, procedente del AZ Alkmaar. Monchi pagó por el internacional marroquí 12 millones de euros, topándose con una falta de adaptación del futbolista que le ha impedido rendir a las órdenes de Lopetegui. De hecho, tanto en su primera temporada como en la segunda acabó saliendo en préstamo en el mercado de enero. La primera lo hizo al Ajax, donde tocó plata, pese a su falta de protagonismo, y la segunda al Cádiz CF, donde por ahora sigue con la tónica habitual desde que firmó por los de Nervión.

En el Nuevo Mirandilla hablan maravillas de Idrissi en los entrenamientos, con auténticos golazos y jugadas de calidad que, sin embargo, no acaba de demostrar en las oportunidades que ha tenido sobre el campo. Con contrato hasta 2025, ya estuvo en la rampa de salida sevillista el pasado verano, cuando no salió ante la falta de propuestas que contentaran al Sevilla FC y al jugador.

De no cuajar en el Cádiz CF, todos se temen en Nervión que se tratará de un caso muy similar al de Rony Lopes, quien llegó al Sevilla FC como el fichaje más caro de la historia del club a cambio de unos 25 millones de euros y que se ha ido perdiendo en cesión tras cesión hasta el punto de militar actualmente en el Olympiakos griego, donde acumula dos goles y cuatro asistencias en 22 partidos oficiales disputados. Su valor de mercado actual es de tan sólo cinco millones de euros, habiendo sido su pico más alto de 28 millones. Algo similar a lo que viene ocurriendo con Idrissi, aunque las diferencias de valor, por ahora, no son tan grandes. La tasación actual del ex del AZ Alkmaar es de 7 kilos, siendo en febrero de 2020, poco antes de que lo fichara el Sevilla FC, de 15 millones de euros, más del doble.