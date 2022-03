Gudelj pide autocrítica en el Sevilla: "Podríamos y deberíamos jugar mejor"

"No hemos estado a nuestro nivel", lamentó el serbio, que en Mendizorroza alcanzó los 100 primeros partidos oficiales con el club nervionense

El de este viernes en Mendizorroza era un choque especial para Nemanja Gudelj, que cumplía 100 partidos oficiales con el Sevilla FC. Sin embargo, el partido no terminó con buen sabor de boca y el futbolista serbio lamentó el empate sin goles contra el Alavés y realizó una reflexión crítica, considerando que su equipo "podría y debería haber jugado un poco mejor en los pases", añadiendo que faltó "más precisión".

"Hemos venido aquí para ganar. No ha podido ser. Creo que podríamos y deberíamos jugar un poco mejor, en los pases, cambiando el juego de un lado a otro... Los pases en la primera parte no fueron como deben ser, pero luchamos hasta el final y hay que seguir", señaló con tono autocrítico en declaraciones a Movistar+LaLiga al término del choque correspondiente a la jornada 27 de LaLiga, donde el Real Madrid podría irse a ocho puntos de ventaja si gana este sábado.

"La precisión debería ser mejor. No hemos estado a nuestro nivel. Pero en esos momentos hay que luchar. Es una pena que hemos tenido un par de ocasiones en la segunda parte claras que no entraron. Hay que seguir", repitió Gudelj antes de lamentar la última oportunidad de Munir: "Era muy clara, enfrente del portero, con un poco más de suerte era gol. No pudo ser hoy".

"Lo hemos hecho bastante bien atrás. Hemos conseguido dejar la portería a cero", añadió el futbolista balcánico, contento por su juego como central, donde "últimamente" está jugando "un poco más que de mediocampista porque el equipo tiene bastantes bajas". "Estoy para jugar donde el entrenador me necesite", remarcó antes de congratularse por su partido cien: "Un orgullo muy grande, quiero mucho a este club y ojalá sean muchos más".