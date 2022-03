El recado de Dani Barrio a Manolo Gaspar sobre su renovación

El portero acaba contrato con el Málaga y aún no tiene noticias del director deportivo

La llegada de Natxo González al banquillo del Málaga CF no ha traído por ahora ninguna victoria al conjunto costasoleño, aunque sí se ha visto un cambio de imagen que, esperan, acabe de dar sus frutos más pronto que tarde. La caída sostenida en la tabla del conjunto blanquiazul preocupa, pero aún disponen los malaguistas de un ligero colchón sobre la salvación que invita al optimismo.

Otro de los cambios que ha traído consigo Natxo González ha sido el de la portería, donde Dani Barrio se ha convertido de nuevo en titular, arrebatándole el puesto a un Dani Martín que era incuestionable bajo palos con José Alberto López en el banquillo.

Cinco titularidades consecutivas de Barrio bajo palos que han cerrado un debate bajo palos -el de quién debía ser el portero titular del Málaga CF- y que han abierto otro, el de su renovación. Y es que Dani Barrio acaba contrato a final de temporada y aún no tiene noticias del Málaga CF al respecto. Algo que, habiendo vuelto a convertirse en habitual en la portería del Málaga CF, agranda aún más el revuelo al respecto.

Sobre ello se ha referido el propio Dani Barrio durante una entrevista con Diario Sur. "Eso es, acabo contrato y ya. Es lo único que hay ahora mismo y no he tenido ningún contacto con el club. Me queda hacerlo lo mejor posible y quizás, si lo hago bien, recibo una oferta para seguir más adelante. Si no ocurre no pasa nada, tampoco le quiero dar muchas vueltas. Lo que tenga que venir, vendrá. Si no me han llamado es que no hay intención, aunque quizás en abril y mayo sí la haya. No sabría decir. Es Manolo Gaspar el que tiene que contestar", espeta el guardameta al respecto.

Una incertidumbre de la que Dani Barrio prefiere aislarse por ahora, disfrutando de su nuevo estatus: "Tengo 35 años y soy consciente de mi situación. Me gusta mucho mi profesión y me esfuerzo al máximo cada día y sé que cada vez me quedan menos años. Ya me ha pasado más veces lo de acabar contrato y entrar en el mercado, así que nada. Si el club no quiere hacerme una oferta, pues asumirlo, y ya. Mi mentalidad es intentar disfrutar. Si tengo más o menos contrato no afecta en nada".

Dani Martín, cedido por el Betis hasta final de temporada

Al margen de su futuro, Dani Barrio también se refirió a su competencia -sana- por la titularidad bajo palos con Dani Martín. "No pienso más allá de eso. Tuve temporadas en las que me tocó jugar todo y mi compañero ningún minuto, y entonces creo que uno mismo no puede controlarlo, y lo demás es perder el tiempo".

Cabe recordar que Dani Martín está cedido por el Betis hasta final de temporada y que el Málaga CF no tiene opción de compra sobre él. Habiendo perdido la titularidad en las últimas fechas, el asturiano tampoco tendrá un especial interés en continuar como malaguista el curso pasado, habiendo visto, también, las dificultades del equipo blanquiazul a lo largo del presente curso.

Manolo Gaspar, por otro lado, también ha comenzado ya a planificar la portería del Málaga CF para el próximo curso, teniéndolo 'cerrado', a falta de confirmación oficial, con el exmalaguista Manolo Reina, que acaba contrato con el Mallorca.