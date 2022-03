Robert Moreno: el Valencia, el estado anímico del Granada, las ausencias de Arezo...

El técnico rojiblanco ha atendido a los medios de comunicación en la previa del partido ante el Valencia

El entrenador del Granada CF, Robert Moreno, ha comparecido ante los medios de comunicación de afrontar el vital partido de este sábado a las 18:30 horas en Mestalla ante el Valencia CF. El técnico catalán afronta uno de los duelos más importantes de la temporada, pues se juega el tipo, ya que las necesidades son muchas respecto a la cercanía con el descenso.

Ahora parece que el Granada está atravesando otra etapa, una en la que las cosas no salen. "Cuando llevas mucho tiempo sin ganar, necesitamos una victoria, que estamos seguros de que va a llegar mañana", ha asegurado Moreno. Además, ha afirmado tener "la alineación clara" para el duelo en Mestalla. La situación es bien distinta respecto al mes de diciembre, cuando los rojiblancos superaban la mejor racha de la historia de partidos sin conocer la derrota en Primera división (7).

"No hay una explicación única", ha explicado Robert. "En cada partido se dan muchas circunstancias. Estas se han acumulado en cadena, parece que estamos en una montaña rusa este año. A nivel interno estamos muy tranquilos, sabemos que lo vamos a sacar. El objetivo está claro que es la salvación, eso solo se consigue con el trabajo y hablando entre jugadores y cuerpo técnico. Cada mañana que entro veo el escudo del club y el lema de la 'Eterna Lucha'".

Tras una semana muy complicada, los nazaríes afrontan un mes de marzo clave en sus aspiraciones para la salvación. Sin embargo, lo que transmite Robert Moreno es tranquilidad. "El equipo está muy bien, convencidos de que vamos a salir adelante. Cádiz lo teníamos marcado como victoria muy deseada. Intentamos hacerlo, tuvimos ocasiones para ello, es lo que vamos a seguir haciendo".

El rival de este sábado, es el Valencia; flagrante finalista de la Copa del Rey junto al Real Betis Balompié, una final que se celebrará el 23 de abril en el Estadio de la Cartuja de Sevilla. La escuadra valenciana tan solo ha podido preparar el partido con dos días tras un desgaste físico brutal en la vuelta de las semifinales en su casa. No obstante, Moreno espera al mejor Valencia, pues "ya conocemos los equipos de Bordalás. El factor de la Copa puede condicionarles, al igual que las bajas. Tenemos muchas ganar de jugar y de hacerlo lo mejor posible", ha señalado.

Los nazaríes deberán de luchar contra su propio enemigo: la ansiedad. Muchos de los delanteros la padecen al no conseguir ver puerta. Para Robert, "hay días que no hemos generado hemos estado acertados y viceversa. Estamos trabajando en ello. Se genera cierta ansiedad. Hemos hecho muchas ocasiones. El fútbol no es una ciencia exacta", ha explicado. Uno de esos delanteros es la joven perla uruguaya Matías Arezo, que no disputa ningún minuto desde su titularidad en la derrota en el Reale Arena ante la Real Sociedad. "Hemos pasado a jugar con un punta en muchos de los partidos. Tiene un potencial enorme, pero no es bueno cargar de presión a jugadores que se están adaptando, cada día lo veo más suelto. Nos ayudará de aquí a final de temporada", ha asentido el técnico.

Uno de los detalles de este Granada de Robert Moreno es un dato llamativo: 26 partidos, 26 alineaciones distintas "Cuando las cosas no salen, intentas hacer reajustes. El estado de ánimo es bueno, nos animamos entre todos. Todos somos profesionales con experiencia, la única forma es que nosotros estemos unidos, ser transparentes con los jugadores. Es nuestra responsabilidad conseguir objetivos. Tener un once tipo teniendo 27 jugadores en plantilla no es bueno", ha esgrimido el catalán.