Amorebieta 1-2 Málaga: El Málaga gana y pega un golpe en la mesa de la permanencia

Había miedo hablar de. Más presión añadida para un Málaga que llegaba a Lezama con la noticia de la sustitución de Pellicer en el banquillo del Fuenlabrada y la victoria del Zaragoza. No era tan trascendental, pues de perder la situación hubiese sido límite para el equipo... Y para el entrenador, pero sí vital para dar un golpe en la mesa de la permanencia.

Brandon Thomas, de penalti, y Juande Rivas, vestido de héroe una vez más, noqueraon a un Amorebieta que peleó hasta el pitido final. Una victoria que aleja a los blanquiazules a diez puntos de la Real Sociedad B, equipo que marca el descenso a expensas de lo que haga en su compromiso contra el Sporting de Gijón este próximo lunes.

Iniciaba la semana Natxo González con la misión de buscar y encontrar la mejor solución a la. Sin relevo natural en la posición de '6', el técnico vitoriano tenía el plan una vez quele confirmase su presencia para el partido. Tres centrales y dos carrileros era la apuesta para la disfraza final del Málaga en Lezama. Rojo o negro, cara o cruz. Cambio de sistema para consolidar más si cabe la "fiablidad" del equipo en una defensa formada por Víctor Gómez y-sorpresa en el once- en las alas y Juande, Lombán y Peybernes en el trío de zagueros. Era el plan para hacerse fuerte atrás y no conceder ocasiones al rival. La victoria comenzaba por no encajar.