Gudelj llega a los 100 partidos con el Sevilla FC recuperando su mejor nivel.

El centrocampista serbio está encontrando su mejor versión tras un verano incierto en cuanto a su futuro

Durante esta temporada ya han sido varios los futbolistas del Sevilla Fútbol Club que han llegado a la cifra de los 100 partidos con el club de Nervión. Lucas Ocampos, Diego Carlos, Óliver Torres, Munir, Koundé o Fernando han sido algunos de ellos y el pasado viernes llegó a esa cifra otro de los jugadores de Julen Lopetegui que arribó a la capital hispalense en el verano de 2019, Nemanja Gudelj.

Pese a no ser uno de los titulares indiscutibles de Julen Lopetegui, el centrocampista serbio siempre ha tenido un papel secundario importante para el vasco. No en vano, en su primera temporada en Nervión disputó un total de 38 partidos (24 en LaLiga, 10 en la Europa League y 4 en Copa del Rey), subiendo hasta los 44 encuentros en la 2020/2021 (30 en LaLiga, 7 en Champions, 6 en Copa del Rey y el de la Supercopa de Europa) y en la presente campaña, el de Belgrado ya suma 18 duelos (13 en Laliga, 4 en Copa y uno en Europa League), lo que le han llevado a cumplir la cifra de 100 partidos como sevillistra tras jugar ante el Alavés en Mendizorroza. "Es un orgullo muy grande, quiero mucho a este club y ojalá sean muchos más", decía el pasado viernes tras el partido.

Y eso que el verano pasado estaba en la rampa del salida del Sevilla Fútbol Club. Monchi le abrió la puerta pero finalmente el serbio se quedó y está encontrando su mejor nivel en Nervión recordando al Gudelj de la primera temporada. El serbio está cumpliendo en una campaña que está jugando más como central, debidos a las lesiones de Koundé, Diego Carlos o Rekik, que de mediocentro, su posición natural. De hecho, en Mendizorroza jugó como central diestro, acompañando a Koundé.

El centrocampista balcánico además fue uno de los primeros jugadores de la plantilla en pasar el Covid-19. Muchos recordarán su ausencia en la concentración de Alemania para disputar la fase final de la Europa League a la que se pudo unir para semifinales tras superar la enfermedad llevándose una gran acogida y ovación por parte de todo el plantel y cuerpo técnico nervionense.

El pasado viernes, tras el empate ante el Alavés, Gudelj atendía a los medios del club sevillista, el serbio se mostró autocrítico. "Hemos venido aquí para ganar. No ha podido ser. Creo que podríamos y deberíamos jugar un poco mejor, en los pases, cambiando el juego de un lado a otro... Los pases en la primera parte no fueron como deben ser. La precisión debería ser mejor, no hemos estado a nuestro nivel", expresó Gudelj, conscientes de que deben dar una versión mucho mejor el próximo jueves ante el West Ham, donde el serbio podría volver a a ser titular.