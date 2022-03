Real Betis-Atlético de Madrid (1-3): Vende caro su plaza de Champions, pero acusa el esfuerzo

El Real Betis pierde su plaza de Champions ante el evidente arreón de dos 'leones' dormidos que han despertado de golpe, el Barça y el Atlético de Madrid, y el bajón propio (cuatro partidos sin ganar, aunque con feliz clasificación en los empates ante Zenit y Rayo). Los de Pellegrini igualaron con verticalidad, pundonor e intensidad el tempranero tanto de los colchoneros, empatando en el alargue de la primera mitad por medio de Tello, pero no pudieron rematar la faena en una reanudación trepidante, con un intercambio de golpes que acabó favoreciendo al menos cansado de los dos (1-3). Un esfuerzo digno de elogio pero que puede pasar factura ante la inminencia (este miércoles) de la ida de los octavos de final de la Europa League ante el Eintracht.

No pudo empezar peor el encuentro. Así, tras una cuestionable falta de Aitor Ruibal sobre Vrsaljko que cortaba un ataque prometedor de los locales, un doble error de Víctor Ruiz, superado en el salto y luego en la maniobra dentro del área de Correa, que la puso al corazón del área para que Joao Félix se moviese con habilidad a la espalda de Sabaly y empujase a puerta vacía antes de cumplirse el minuto 2. Un jarro de agua fría para los verdiblancos, que mantuvieron su plan inicial, con iniciativa y paciencia como claves, aunque ya con un lastre pesado. Pudo arreglarlo rápidamente Bartra, pero no acertó a rematar una falta bien colgada por Fekir.

Para colmo de males, Guardado se lesionó a las primeras de cambio, por lo que, aunque el mexicano estuviese reverdeciendo laureles, los de Pellegrini se quedaban sin lateral zurdo, ante las dolencias del ex del Atlas, más las de Álex Moreno y Miranda. Pese a la versatilidad de Sabaly, con experiencia a pierna cambiada en el Girondins y con su selección, Senegal, de momento Ruibal retrasaba su posición en ese perfil. Un peldaño más en la empinada escalera que debían subir los anfitriones para igualar la contienda, aunque la parte positiva es que no bajó ni un ápice la intensidad, lo que mantenía cierto optimismo en el Benito Villamarín.

A diez del intermedio, el 0-2 parecía inevitable, tras un fulgurante ataque en el que Carrasco rompía el fuera de juego y propiciaba una contra de tres contra uno, pero el belga la dejó para que Joao Félix o Lodi empujasen a la red a placer, llegando 'in extremis' Sabaly para despejar milagrosamente. Una bala esquivada, la que parecía ajusticiar la contienda. Sin solución de continuidad, lo que pudo llegar enseguida fue el empate, merced a una falta 'cocinada' por Fekir y Joaquín que Tello, en el segundo palo, devuelve al área con un centro-chut despejado por Giménez en boca de gol para que el rebote a quemarropa en Paul se vaya fuera inexplicablemente. No estaba la fortuna del lado hispalense, con un dominio infructuoso, con demasiadas interrupciones pero decidido, y más llegadas que ocasiones claras, con Aitor y Cristian como percutores desde larga distancia.

Bartra, que ganó un salto con claridad, mandó fuera con todo a favor un córner que había botado con su guante derecho Joaquín, mientras que Oblak despejaba en el primer palo un intento desde la línea de fondo de un William Carvalho desatado en ataque. Recta final de ida y vuelta, por fin con ritmo y alternativas. El 'Panda', solo en el punto de penalti, cabeceó a las manos del meta esloveno, con colocación pero sin fuerza, otro centro perfecto del capitán verdiblanco, confirmando en pleno alargue que las sensaciones y los merecimientos iban a morir en la orilla... O no. Porque la fe de los de Pellegrini parece inagotable. Así, en el quinto y último minuto de alargue, Sabaly se la robó a Héctor Herrera en la salida y permitió que Tello, con un gran zurdazo combado desde la frontal, pusiese las tablas.

En la reanudación, Simeone buscó de salida más posesión con Lemar en lugar de Renan Lodi, si bien el guion iba a variar lo justo, con el Betis claramente decidido a tener le balón y a llevarlo lo antes posible a las inmediaciones de Oblak. Y la remontada estuvo a punto de llegar muy pronto, pues, antes de cumplirse el cuarto minuto de esta fase, una contra vertiginosa permitió a Tello estrellarse por dos veces, la segunda casi sin ángulo, en el cuerpo del meta colchonero, que forzó el córner y, a renglón seguido, evitó el gol olímpico de Joaquín. Eso sí, el riesgo era evidente, como demostró a balón parado el Atlético a los diez minutos: Felipe cabeceó a la base del poste un córner y, en el rechace, Giménez la mandó a las manos de Bravo.

El partido era trepidante, de poder a poder, con superioridad verdiblanca pero peligro casi en cada respuesta, aunque contada, de los colchoneros. En una de esas transiciones, Marcos Llorente castigó a la espalda de Aitor en un gran pase de De Paul, sirviendo a puerta vacía el segundo a Joao Félix. Otro jarro de agua fría, porque el Betis se había levantado a lo grande y merecido algo más que el empate. Tocaba recomponerse, mucho más cansados, porque el premio era enorme. Pellegrini agotó los cambios y, tras meter antes a Guido por Paul, dio paso a Willian José y Juanmi en busca de un tanto que permitiese retener la plaza de Champions.

Joao Félix perdonó la sentencia, acertando Bravo en el mano a mano, mientras que Giménez impidió, al cruzarse 'in extremis', que Ruibal rozase el empate con un remate desde cerca. Desde luego, los verdiblancos dejaban claro que iban a vender carísimo su puesto privilegiado en la tabla. El meta chileno mantuvo con vida a los suyos, al abortar un zurdazo a quemarropa de Griezmann tras jugadón de Carrasco, pero el ex del Barça se redimió asistiendo a continuación para su compatriota Lemar, que no perdonó esta vez.

FICHA TÉCNICA.-

Real Betis: Bravo; Sabaly, Bartra, Víctor Ruiz, Guardado (Tello 11'); Paul (Guido Rodríguez 58'), William Carvalho; Aitor Ruibal, Fekir, Joaquín (Juanmi 66'); y Borja Iglesias (Willian José 66').

Atlético de Madrid: Oblak; Vrsaljko (Carrasco 21'), Giménez, Felipe, Reinildo; Marcos Llorente, Héctor Herrera, De Paul (Javi Serrano 82'), Lodi (Lemar 46'); Correa (Griezmann 27') y Joao Félix (Luis Suárez 82').

Árbitro: Cuadra Fernández (balear). Amarilla a los locales Borja Iglesias, Paul, Bartra, Tello y Aitor Ruibal, así como a los visitantes Héctor Herrera, Carrasco, Marcos Llorente y Diego Pablo Simeone (técnico).

Goles: 0-1 (2') Joao Félix; 1-1 (45+5') Tello; 1-2 (61') Joao Félix; 1-3 (80') Lemar.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 27 de LaLiga, disputado en el Estadio Benito Villamarín de Sevilla ante 44.383 espectadores, ya sin restricciones de aforo por el coronavirus.