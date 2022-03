"Si Sadiq ha llegado hasta aquí, claro que es posible que sea delantero para el Sevilla"

"El Sevilla FC es un gran club y salir desde el Almería hasta allí puede ser difícil", apostilla sobre Sadiq su compatriota Isaac Success, quien confía en las cualidades del delantero del conjunto rojiblanco

El nigeriano, internacional absoluto con su país en cuatro ocasiones, esconde una larga y exitosa trayectoria internacional con Nigeria en sus categorías inferiores. De hecho, en 2013 fue el máximo goleador del Campeonato Sub 17 de África con siete goles. Un torneo en el que Nigeria quedó subcampeona, cayendo en la final ante Costa de Marfil.

Success también formó parte del combinado nigeriano que se proclamó campeona en la Copa Mundial Sub 17 disputada en 2013 en Emiratos Árabes Unidos, imponiéndose a México. El ahora jugador del Udinese firmó dos goles.

Hoy, por hoy, sin embargo, Isaac Success no es un habitual en las convocatorias de su país. De hecho, no ha entrado en la última convocatoria del seleccionador interino Austine Eguavoen para los partidos que Nigeria disputará contra Ghana a ida y vuelta el 25 y el 29 de marzo. " Nigeria tiene muchos jugadores que son jóvenes y están haciendo las cosas bien en sus clubes. Es un poco difícil, ahora estoy concentrado con mi equipo aquí, aunque si tengo la oportunidad de ir con el equipo nacional siempre voy a estar preparado para ello", dijo al respecto Success durante su entrevista con ESTADIO Deportivo.



Success ve a su compatriota Sadiq en el Sevilla FC

Quien sí ha entrado en la lista, sin embargo, ha sido su compatriota Umar Sadiq, delantero de la UD Almería que ya debutó con la absoluta de Nigeria en la reciente Copa de África. Y sobre el delantero indálico se refirió también Success: "No lo conozco personalmente, pero he visto algunos partidos suyos en la UD Almería y en la selección durante la Copa África. Es un buen jugador, aunque físicamente no sea tan bueno, pero tiene técnica y mucha calidad. En el Almería está haciendo las cosas muy bien, está marcando muchos goles y dando muchas asistencias. Eso es bueno para el fútbol europeo, porque tenemos muchos delanteros en Europa que son muy buenos. Destacar como delantero es algo difícil".

Y es que el delantero de la UD Almería no pasa inadvertido tampoco para sus compatriotas. Con 'novias' en la Premier, Sadiq también viene siendo vinculado con clubes como el FC Barcelona, que se interesó el pasado enero, o el Sevilla FC. Y es que son muchas las informaciones procedentes del extranjero que en las últimas semanas hablan de los movimientos de Monchi para intentar firmar a Sadiq. ¿Es el nigeriano delantero para un club como el Sevilla FC? Success lo tiene claro: "El Sevilla FC es un gran club y salir desde el Almería hasta allí puede ser algo difícil. Hay muchas más competiciones como la Europa League, la Champions League€ Es algo diferente. Pero si él ha llegado hasta aquí y consigue conectar con el club, los compañeros y la ciudad claro que puede ser posible".