APiernaCambiada: El Mediterráneo debe ser un fortín

En la sección de opinión de la UD Almería en ESTADIO Deportivo, hoy analizamos lo que le queda de temporada al Almería y el fichaje de Rodrigo Ely

Bienvenidos a #APiernaCambiada, vuestro espacio de análisis y opinión en ESTADIO Deportivo sobre la UD Almería. Esta semana ha sido complicada para el Almería. Ha tenido lugar una dolorosa derrota ante el Zaragoza, de forma un poco inverosímil o surrealista que diría Rubi en la rueda de prensa posterior.



Es verdad que fue un partido en el que, sin comerlo ni beberlo, el Almería se encuentra ante una lista de infortunios bastante larga contra la que luchar. Hay que pasar página y pensar que eso es agua pasada. El conjunto rojiblanco tiene que sacar de ese partido lo positivo y es que los primeros 45 minutos fueron bastante buenos. La segunda parte, eso sí, es para olvidar.



El mayor infortunio que está teniendo el club indálico es obviamente el problema de las lesiones. De nuevo, un central lesionado: Iván Martos. Con él, ya son tres centrales los que están en el dique seco. El único central sano era Babic. Ahora ha llegado Rodrigo Ely y no se descarta de que llegue otro central para la causa.

Las lesiones en la UD Almería y el fichaje de Rodrigo Ely



Hay que decirlo: la UD Almería se está moviendo bien en este mercado complicado. De los jugadores libres disponibles para firmar, ha fichado posiblemente a uno de los mejores agentes libres que había en el mercado. Es cierto que hay alguna duda sobre el central italobrasileño, porque es verdad que lleva sin disputar un partido de competición desde diciembre de 2020. También hay que destacar que con 28 años las lesiones que ha tenido son óseas y no tiene tanto que ver no su sistema muscular como si podía ser el caso de Dani Carriço.



Fichajes aparte, el Almería ahora afronta un tramo de temporada bastante complicado en el que cada partido va a ser una final. Será importante hacerse fuerte en casa ya que la Segunda División está que arde: tres equipos en un punto. El Eibar cayó también y el único que venció fue el Valladolid. A los de Pacheta les salió la jornada redonda: perdieron todos sus rivales directos y se han puesto igualado en la tabla con el Almería.



Las claves, de aquí a final de temporada, son, sin ningún tipo de duda: hacerse fuerte en casa, ganarlo todo o casi todo, y fuera de casa, especialmente en los partidos importantes, rascar puntos.



El Almería atraviesa por semanas muy movidas y que lo seguirán siendo. No solo en lo deportivo sino también en las oficinas de la sede del club indálico.