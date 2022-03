El Betis celebra el reencuentro con el gol de Raúl García anunciando su renovación

Pactada desde finales de enero, cuando se frustró su cesión al Ibiza, el delantero del filial amplía su vinculación un año más, hasta 2025

Llevaba mucho tiempo sin ver puerta, un poco más que el propio Betis Deportivo, que rompió el pasado sábado una racha de ocho jornadas en las que no marcó gol alguno, por lo que, obviamente, no pudo ganar, circunstancia que ha anclado a los de Pablo del Pino en el 'farolillo rojo' de la clasificación en el Grupo 2 de Primera RFEF. Se echaban en falta las dianas de su 'pichichi', Raúl García, inédito en 2022 y con el regusto amargo de que sus tres tantos previos al doblete en la visita al Llagostera-Costa Brava no sirvieron de nada, pues llegaron en las derrotas caseras frente a Cornellà, Balona y Linares. Esta vez, el 1-2 en tierras catalanas, las suyas de cuna (nació en Olesa de Monserrat, aunque creció en Guadix, Granada, de donde se considera realmente), llevó su firma.

Y la entidad heliopolitana ha aprovechado el viento de cola para anunciar públicamente la permanencia del artillero, apalabrada desde finales de enero, cuando se frustró su cesión al Ibiza por la imposibilidad de encontrarle sustituto en el mercado invernal. Iba a serlo Juan Camilo Becerra, atacante colombiano a préstamo en la Ponferradina por parte del Espanyol, si bien el Nàstic se llevó el gato al agua. Encima, una lesión complicada en un ojo sacó de las alineaciones y las convocatorias a Raúl, desatando especulaciones sin fundamento sobre su compromiso, siempre máximo, pese a las comprensibles dudas del accitano sobre si renovar o no, ya que no veía opciones de promoción ahora mismo.

Debutó a las órdenes de Manuel Pellegrini en la reciente visita copera al Valladolid (0-3), si bien ya acumulaba tres participaciones con el primer equipo. Pocas para su enorme proyección y para los números que promedió antes de esta 21/22, en la que lleva cinco dianas y una asistencia en 22 partidos. Como recuerda el propio Betis, llegó a su cantera en el verano de 2018 procedente de la UD Almería y, desde entonces, ha firmado unos registros goleadores espectaculares. De hecho, en su primera temporada como bético, marcó 33 goles, alternando el equipo de División de Honor Juvenil (18) con el Betis Deportivo (15). Una vez asentado en el primer filial verdiblanco, sus goles (20 en la 2019/2020 y 13 en la 2020/2021) fueron claves para lograr dos ascensos consecutivos y llegar a la Primera RFEF. En total, este gigantón de 1,92 ha celebrado 71 'chicharros' con la camiseta del escudo de las trece barras.

En una última apuesta por conseguir su sueño, Raúl ha sellado su ampliación de contrato por una temporada más de las pactadas anteriormente (hasta el 30 de junio de 2025). La próxima pretemporada, salvo sorpresa, volverá a ejercitarse a las órdenes del 'Ingeniero' para tratar de convencerle de que, a sus 21 años, tiene sitio arriba en la rotación con Borja Iglesias y Willian José, marchándose cedido a un equipo de Segunda división en caso contrario. Mientras tanto, celebra su recuperación en todos los sentidos y este voto de confianza: "Estoy muy contento de seguir vinculado a este gran club y muy agradecido por la confianza que deposita una vez más en mí. Espero devolverla con trabajo y, si puede ser, con goles. Desde que llegué el primer día, fue muy bonito, porque ya digo que el Betis es muy grande. Son cuatro años ya aquí y, como todo canterano, sueño con poder llegar al primer equipo. He logrado debutar, pero me gustaría hacerme un hueco en la primera plantilla y formar parte de ella".